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Serhat Akın'dan Gökhan Gönül'e tepki

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın, Alanyaspor maçında Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Spor 30.04.2021, 22:59
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Serhat Akın'dan Gökhan Gönül'e tepki

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.

"AKLIM ALMIYOR"

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızlarından Serhat Akın, tecrübeli oyuncunun oyun dışında kalmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Serhat Akın, paylaşımında "Gökhan gönül gibi tecrübeli bir oyuncunun böyle bir müdahale yapması aklım almıyor" ifadelerini kullandı.

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