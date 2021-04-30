Serhat Akın'dan Gökhan Gönül'e tepki

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.

"AKLIM ALMIYOR"

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızlarından Serhat Akın, tecrübeli oyuncunun oyun dışında kalmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Serhat Akın, paylaşımında "Gökhan gönül gibi tecrübeli bir oyuncunun böyle bir müdahale yapması aklım almıyor" ifadelerini kullandı.