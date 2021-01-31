Sergen Yalçın’ın ilk derbi mağlubiyeti

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez büyük maç kaybetti.

Trabzonspor’a evinde 2-1 mağlup olarak liderliği Fenerbahçe’ye kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez bir büyük maçtan yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 0-0’lık eşitlikle ayrılıp Fenerbahçe’yi de iç sahada 2-0 mağlup etmişti. Bu sezonun ilk yarısında ise 3 rakibini de yenen Beşiktaş, ligin ilk haftasında Trabzonspor’u 3-1, Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 ve sahasında oynadığı maçta Galatasaray’ı 2-0’lık skorlarla geçmeyi başardı. Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor’a 2-1 kaybederek Yalçın yönetiminde ilk kez büyük bir maçtan puansız ayrıldı.