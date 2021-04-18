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Sergen Yalçın sol bekte N'Sakala'yı düşünüyor

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçındaki performansı sonrası Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala'nın Sivasspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Spor 18.04.2021, 17:42
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Sergen Yalçın sol bekte N'Sakala'yı düşünüyor

Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maç boyunca ortaya koyduğu performansla etkili olamadı.

GÖREV N'SAKALA'NIN

Rıdvan'ın formundan memnun kalmayan Beşiktaş teknik ekibinin, Sivasspor'la salı günü oynanacak mücadelede sol bekte Fabrice N'Sakala'ya görev vermesi bekleniyor.

Öte yandan Ankaragücü karşılaşmasında bir penaltı kaçıran ve sonrasındaki perfromansıyla da vasatın bile altında kalan Kevin N'Koudou da salı günkü mücadeleye kulübede başlayacak.

(Ensonhaber)

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