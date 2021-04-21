Sergen Yalçın: ''Şampiyonluğun en büyük adayı biziz, diğerleri ikinci olur''

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ''Şampiyonluk yarışında en büyük aday biziz, fazla heveslenmesinler'' dedi.

'Larin'i keyfimden çıkarmadım'

Zor bir deplasmanda oynadıklarını söyleyen Yalçın, Sivasspor maçı için beraberliğin planları dahilinde olan bir sonuç olduğunu belirtti: ''Puan kayıpları olabilir. Zaten Sivas zor bir deplasman. Biz esas kazanmamız gereken maçı geçen hafta kaybettik. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik. Larin de sakatlandı, keyfimden çıkarmadım.Ben açıklama yapmama rağmen eleştiriler çok saçma oluyor. O yüzden doğru bilgiler vermeye çalışıyorum. Ne olacağına bakacağız'' şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Fırat Aydınus'a övgü

Maçın hakemi Fırat Aydınus'un iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Yalçın, ''Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok iyi maç yönetti. Üretmeye çalıştık, bir şeyler yapmaya çalıştık ama oyuncular üretmekte geride kaldılar. Rakip savunma yaptı. Onlar da hatadan 1-2 tane pozisyon buldular. Zevksiz bir maç oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri: ''Diğerleri en fazla ikinci olur''

Eksik futbolcuların olduğunu ancak vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Beşiktaş teknik direktörü, şampiyon olacaklarını söyledi:

''Sakat oyuncularımız var ama maçlara bir şekilde çıkarız. Kimse bir şeyden vazgeçtiğimizi düşünmesin. Hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz yok. Beşiktaş Camiası olarak kimsenin şüphesi olmasın. Şampiyonluk yarışında en büyük aday biziz, fazla heveslenmesinler. Diğerleri en fazla ikinci olur''

İkinci meydan okuma

Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçından sonra da "Savaşımız daha yeni başlıyor. Hiç kimse merak etmesin" diyerek, meydan okumuştu.

Siyah beyazlı ekip 3 Şubat'taki bu maçtan sonra 7 maçlık bir yenilmezlik serisine imza atarak 19 puan toplamıştı.

(Fanatik)