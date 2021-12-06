Sergen Yalçın: "Şampiyonlar Ligi’nde bundan daha iyisini yapabilirdik"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu BVB Dortmund maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yapmak isterim. Gerçekten iyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için çok sağlıklı geçmedi” dedi. Şampiyonalar Ligi ile ilgili farklı düşüncelerinin olduğunu dile getiren Yalçın, “Bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk. Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı. Ciddi bir tecrübe kazandık. Bu seviyede oyunların nasıl oynandığını ve nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili çok ciddi tecrübeler kattı“ şeklinde konuştu.

Yalçın, “Maç, iki takımın da hedefinin olmadığı bir maç. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz. Bizim için önemli bir oyun gibi görünüyor. İnşallah iki taraf için de güzel bir maç olur” diye konuştu.

Puan ve puanlar almak istediklerini söyleyen Yalçın, “Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu" şeklinde konuştu.