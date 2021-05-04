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Sergen Yalçın: Rehavete kapılmak yok

Beşiktaş’ın şampiyon ilan edilmesine tepki gösteren Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Maçlar sahada kazanılıyor henüz hiçbir şey bitmedi” dedi.

Spor 04.05.2021, 23:06
Sergen Yalçın: Rehavete kapılmak yok

Süper Lig’in 40. haftasına lider olarak giren Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 5 puan fark atmış durumda.

Lider Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, derbi öncesi yaptığı açıklamada “Rehavete kapılmayacağız. Galatasaray'ı da yenip hedefe bir adım daha yaklaşacağız” ifadelerini kullandı.

"TUZAĞA DÜŞMEMELİYİZ"

Sadece Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten teknik adam, “Asla rehavete kapılmamalıyız. Bizi tuzağa çekmek istiyorlar. Ancak biz tüm söylenenlere kulağımızı tıkayıp sadece işimizi yapacağız. Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılırsak hedefe bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bu bilinçle hareket ediyoruz.” sözlerini kullandı.

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