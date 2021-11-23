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Sergen Yalçın: “Prestij için oynayacağız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak olan Ajax maçı öncesinde grupta hedefleri olmamasına karşın mücadeleye ciddi baktıklarını söyleyerek, “Grupta kalan 2 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

Spor 23.11.2021, 16:53
Sergen Yalçın: “Prestij için oynayacağız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak olan Ajax maçı öncesinde grupta hedefleri olmamasına karşın mücadeleye ciddi baktıklarını söyleyerek, “Grupta kalan 2 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax’ı konuk edecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Oynanan 4 maç sonunda istenilen noktada olmadıklarını ifade eden Sergen Yalçın, “Hepimizin heyecanlı olduğu, ‘acaba’ dediğimiz bu grupta, ‘bir şeyler yapabilir miyiz’, ‘nasıl pozisyon alırız’ diye plan yaptığımızı düşündüğümüz grupta oynanan 4 maç sonunda şu anda istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Kalan iki mücadele camia için, ülke puanı için, prestij için oynayacağımız maç haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarıya koyarsanız hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur, o yüzden çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Önemli nedenler yaşadık, sakatlıklar bizi grupta sıkıntıya soktu, şans faktörünü de ortaya koyarsak, belki iki maçı kazanabilirdik. Bireysel hatalar ve basit goller istediğimiz yerde olmamızı engelledi. Yarın da zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak iyi durumda değiliz. Hem lig hem de Avrupa’da aldığımız sonuçlar beklentinin altında kaldı. Camianın beklentisinin uzağındayız ve bunun farkındayız. Amacımız inişin önünü kesmek ve bir an evvel camiayı olması gereken yere döndürmek. Bu biraz zaman alacak, belli bir süreç gerektirecek gibi gözüküyor. Oyunculardan sürekli aynı performansı alamayabiliriz. Doğal olarak onlar da maç yapıyor, zaman zaman performans düşebilir. Bunun uzun olması bizi zora sokuyor. Bir süre bu olabilir ama süre uzadığında takım olarak bizi sıkıntıya sokuyor” ifadelerini kullandı.

“Sonuçlar her tarafa yansıyor”

Alanyaspor maçı öncesinde de yaklaşık 1,5 aydır kötü görüntü verdiklerini söyleyen Sergen Yalçın, “Sonuç anlamında karşılığını alamamamız, doğal olarak oyuncuların motivasyonunu düşürüyor ve psikolojik olarak bizi aşağı çekiyor. Bu durum her tarafa yansıyor. Oyuncu, teknik heyet, tesis personeli... İşin gereği bahane üretmek değil, bir an evvel çözüm üretmek. Beşiktaş 100 yılı aşkındır var olan bir camia. Her zaman düştüğü yerden kalkmıştır. Böyle durumlar yaşanabilir, tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum, yapabilecek gücümüz ve oyuncu kalitemiz var. Her şeye sahibiz. Umarım yarınla beraber hafta sonunda da oynayacağımız lig maçıyla yavaş yavaş normalleşme sürecine girmek istiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Birlikte hareket edip oyuncularımızla beraber, taraftarlarımızla, yönetimimizle bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Oyuncuların saha içinde tartışmaya girmesiyle ilgili de konuşan Yalçın, “İşler iyi gitmediği zaman doğal olarak oyun içinde tartışmalar oluyor. Oyun içindeki tartışmaların ben çok da olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Tartışabilirler, birbirlerine pozisyonu anlatabilirler, çok hararetli olmadıktan sonra, ikili diyaloğa girmedikten sonra, önemli olduğunu düşünmüyorum. Sonuçlar ve oyunların herkes farkında, oyuncular da farkında, biz de farkındayız. Onlar da üzülüyor. Uzun süre oldu, 2 aydır bu sıkıntının içindeyiz, toparlanmamız gerektiğinin farkındayız. Daha fazla mücadele etmeliyiz ve birbirimize daha çok güvenmeliyiz, yardım etmeliyiz” diye konuştu.

“Kötü gidişatın ilk sorumlusu benim”

Herkesin farklı sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, “Hepimizin sorumlulukları var. Teknik direktör olarak benim sorumluluğum var. Arkamızda ciddi taraftar desteği var, taraftarımıza karşı, yönetime karşı sorumluluklar var, bunları yerine getirmek zorundayız. İhtiyacımız olan en önemli şey taraftarımız. Yukarı çıkmak için oyuncuların, taraftar desteğine ihtiyacı var. Taraftarlarımız, zor süreçte 2 kupa alan takımlarını yalnız bırakmayacaktır, desteğini verecektir. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yaptı, yine yapar” dedi.

Grupta kalan 2 maça da ciddi gözle baktıklarını söyleyen Yalçın, “İki maç da önemli. Hedefimiz olmasa da Şampiylonlar Ligi maçı oynuyoruz, en iyisini yapmak istiyoruz. Kritik noktada Batshuayi’yi oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne sahip değil. Sakatlıktan çıktı. Belki hafta sonunda lig maçında kullanabiliriz. Yarın duruma göre 20-30 dakika kullanabilir miyiz diye bakacağız. Milli takımdan ufak tefek sorunlarla dönen oyuncular var. Giresunspor maçı da önemli, iki maçta 4-5 değişiklikle oynayabiliriz” diye konuştu.

Son olarak yaşanan süreçteki çözüm hakkında konuşan Sergen Yalçın, “Teknik direktör olarak burada sorumluluk benim. Sıkıntı yaşıyorsak doğal olarak bunun birinci sorumlusu benim. Takımı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. İstediğimiz sonuçlar için her şeyi yapıyoruz. Özellikle bu hafta oyuncularımızın olumsuz duruma tepki vermelerini ve dönüşlerini bekliyoruz. Herkes hazır. İyi oyun, iyi mücadele ve sonrasında galibiyetin gelmesi herhalde hepimiz için iyi olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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