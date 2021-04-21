Sergen Yalçın: Maçın hakkı beraberlikti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 36. haftasında 0-0 biten Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında iki takımında kazanmayı hak etmediğini, beraberliğin normal bir sonuç olduğunu söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hakkının beraberlik olduğunu savundu.

İki tarafın da maç boyunca üretken olamadığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"İki tarafta bana göre kazanmayı hak edecek oyun oynamadı, bu sebeple maçın hakkı beraberlikti. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok güzel maç yönetti. Çok da iyi ve güvendiğim bir hakem. Burada muhtemel bir puan kaybı bekliyorduk, bu planlamamızda vardı ama geçen hafta iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı hesaplamamızda yoktu. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Oyuncularımız sakatlanıyor. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaş'tır. Herkesin bilmesi açısından bunu özellikle belirtmek isterim. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz."