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Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 43. dakikasında Can Bozdoğan’ın yaşadığı bir pozisyon sonrasında oyuncular hakeme faul tepkisi gösterirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, saha içindeki topa vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Spor 02.10.2021, 19:52
Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 43. dakikasında Can Bozdoğan’ın yaşadığı bir pozisyon sonrasında oyuncular hakeme faul tepkisi gösterirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, saha içindeki topa vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u konuk ederken karşılaşmanın 43. dakikasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Can Bozdoğan’ın rakip ceza yayı üzerinde Jorge Felix ile yaşadığı bir pozisyon sonrasında siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip faul beklerken, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ‘Devam’ kararı verdi. Can Bozdoğan’ın sakatlık yaşaması üzerine futbolcular dururken, hakemin de sahaya sağlık ekibini davet etmesi beklendi. Bu sırada yaşanan pozisyon sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, 4. hakeme ve maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterirken, saha içinde bulunan topa da vurdu. Bu hareketin ardından Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kenara gelerek Sergen Yalçın’a kırmızı kart gösterdi ve Yalçın’ı oyun alanı dışına gönderdi.

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