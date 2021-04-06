Sergen Yalçın: Kasımpaşa maçını unutun biz hala lideriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"LİGİN LİDERİ HALEN BİZİZ"

Süper Lig'de hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Evet, bu maçı kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde. Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız. Bu karşılaşmayı unutun gitsin, sadece ve sadece geride kalan maçlarımıza odaklanın. Biz puan kaybettik, bakalım rakiplerimiz tüm maçlarını kazanabilecek mi? Bakın, ligin lideri halen biziz." dedi.

"NE KADAR HAK ETTİĞİMİZİ HERKESE GÖSTERECEĞİZ"

Ligin en iyi futbol oynayan takımının Beşiktaş olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Tekrar ayağa kalkacağız. Önce Alanya, ardından da Erzurum'u mağlup edelim, hesap yeniden bizim lehimize dönecek. Rakiplerimizin aldığı sonuçlar bizleri ilgilendirmiyor, biz kazandığımız sürece sorun yok ve bundan sonra da kazanmaya başlayacağız. Bu ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğumuzu ve şampiyonluğu ne kadar hak ettiğimizi herkese göstereceğiz." şeklinde konuştu.

(Ensonhaber)