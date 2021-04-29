Sergen Yalçın isyan etti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan 48 yaşındaki teknik adam zor bir maç oynadıklarını söylerken, "Rizespor deplasmanları her zaman zordur. Bülent hoca da geldikten sonra çıkışa geçtiler. Her zaman skor yapacak bir oyuncu grubuna sahipler. Bülent hoca da bundan verim almayı biliyor. Buraya gelirken Beşiktaş orada kaybeder, burada kaybeder diye algı oluşturuluyor. Şunu sormak istiyorum. Bizim rakiplerimizin maçları yok mu? Onların hepsi maçlarını kazanacak mı? İçimde söylemek istediğim çok şeyler var ama dört hafta daha bekleyeceğim." dedi.

"Kimse bizimle ilgili hesap yapmasın!"

"Kimse bizimle ilgili hesap yapmasın. Biz kazandığımız sürece rakiplerle işimiz yok." diyen Yalçın, şöyle devam etti: "Oyuncularım ellerinden geleni yapıyor. Sahaya sürecek beş yedeğimiz bile yok. Oyuncularım aslan gibi savaşıyor ve aslan gibi kazanıyorlar."

"Neye karşı mücadele veriyoruz anlamıyorum"

Hatayspor maçının bir gün sonra oynanması yönündeki taleplerine ilişkin de konuşan Sergen Yalçın, "Biz Hatayspor'dan maçı bir gün ileri almayı talep ettik. Bir gün daha dinlenmek istedik. Oyuncu sağlığından bahsediyoruz burada. Hatayspor'un ne derdi var ligle? TFF de sağolsun çok güzel program yapmış. Biz burada kimle neye karşı mücadele veriyoruz anlamıyorum." ifadelerini kullandı.