Sergen Yalçın'ın sevgilisi kimdir? Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın bir yandan da Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile gündemden düşmüyor, ikilinin aşkı da belgelendi. Magazin gelişmelerini yakından takip edenler Lisaveti Karibskaya hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Aralarında 26 yaş fark bulunan çiçeği burnunda çift ile ilgili yaşanan gelişmeler…

SERGEN YALÇIN'IN SEVGİLİSİ LISAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR?

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın sezon başından beri gizlediği aşkı ortaya çıktı. Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukranyalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı. Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukranyalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı. Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi. Kendisi de Instagram sayfasını kapatıp önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi. 48 yaşındaki Sergen Yalçın'la aşkını tüm Beşiktaş'lı futbolcuların da bildiği Ukranyalı güzelin, kulüp binasına da sık sık gittiği öğrenildi.

Bu arada önceki günkü şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde izleyen Lisaveti Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkatlerden kaçmadı. Ukranyalı güzelin mutluluk gözyaşları döktüğü şampiyonluk kutlamasını bir yakın arkadaşı sosyal medyada paylaştı. Arkadaşının "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşmesi ise Sergen'in sevgilisine yasak koyduğunun kanıtıydı.

Admerspor'un Sergen Yalçın için özel olarak hazırladığı SY harfli bilekliği Ukranyalı güzelin kolundan çıkarmaması gözden kaçmadı.

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Rıza Sergen Yalçın ya da kısaca Sergen Yalçın, 5 Ekim 1972'de, İstanbul'da doğdu. Orta saha pozisyonunda oynamış eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör.

10 yaşında girdiği Beşiktaş altyapısından A takıma kadar yükselmiş olup 15 yıl kulüp için ter dökmüştür. Sergen'i 15 saniye izleyip Beşiktaş'a kazandıran Serpil Hamdi Tüzün'ün direktifi doğrultusunda her gün deftere 10 tane gol pozisyonu çizdiğini ve onları uyguladığını söylemiştir. 1991-1992 sezonunda "Namağlup Şampiyon" kadronun içinde yer aldı. 1993 Akdeniz Oyunları'nda Sergen'li Türkiye, yarı finalde Zidane'lı Fransa U21 takımını yenerek, Cezayir'e karşı finalde altın madalyanın sahibi olmuştur. 1997 yılında rekor transfer ücreti ile İstanbulspor'a transfer oldu. Türkiye'de dört büyüklerin formalarını giymiş iki futbolcudan ilkidir. 2000 yılında The Guardian gazetesi onun hakkında "Paha biçilmez bir sol ayağı var, 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca dönemin Newcastle United teknik direktörü Bobby Robson'un da bir Sergen Yalçın hayranı olduğunu belirtti. Caz müzisyeni Önder Focan'ın 'Boğazda' adlı albümünde 'Negres' (tersten Sergen) isimli eserini üretirken ilham aldığı kişi olmuştur.

2002 yılında tekrar Beşiktaş'a dönmüştür. Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyon olan kadronun en çok gol atan futbolcusu olmuştur. Sezonun 33. haftasındaki Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan maçta 100. yıl şampiyonluğunu getiren golü atarak, Ercan Taner'in klasikleşmiş "Sergen attı, şampiyonluk geldi" sözünü hayata geçirmiştir. Beşiktaş JK'da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Divan Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş yöneticilerin, medya temsilcilerinin ve taraftarların verdiği oylar sonucu 2003'te 100 yılın en iyi futbolcularından seçilerek gümüş 11'e girmiştir. 2003'te Türkiye'de Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 1 Ekim 2003'de ki Chelsea-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın deplasmanda attığı 2 gol ile Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez İngiliz takımını yendiği, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyetine imza attığı, Chelsea'yi yenen tek Türk takımı olan ve Chelsea'nin Avrupa kupalarında 41. maçında 2. mağlubiyetini yaşatan takım oluyordu. 2003-2004 sezonunda Beşiktaş formasıyla Çaykur Rizespor karşısında orta sahanın gerisinden kazandığı topla ceza yayına kadar yaklaşıp, İlhan Mansız'la yaptığı verkaçı golle tamamladığı pozisyon "Yılın Golü" ödülünü kazandı. 2002 yılında geldiği Beşiktaş'tan 2006 yılında ayrılmıştır. Lig'de 100 golü geçen ender orta saha oyuncularından biri olmuştur. İngiliz basınından These Football Times dergisinde Eylül 2017'de "Sergen Yalçın: Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi." adlı makale yayımlandı. Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.