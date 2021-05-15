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Sergen Yalçın'ın ilk sözleri: Hayırlı olsun
Son dakika Göztepe Beşiktaş maçı haberi: Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş Galatasaray'ın 3-1 kazandığı haftada averaj ile şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı. Göztepe Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa ilk açıklamasını yapan Yalçın, "Hayırlı olsun" dedi.
Spor 15.05.2021, 22:43
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar Vida ve Ghezzal'ın atığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kara Kartal, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı son maçta averajla şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı.
Göztepe Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa ilk açıklamasını yapan Yalçın, "Hayırlı olsun" dedi.