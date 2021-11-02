banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'

Sergen Yalçın: "İlerleyen zamanda sonuçlar düzelir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting CP maçı öncesi, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız üç maçı da kaybettik. Buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz" dedi.

Spor 02.11.2021, 22:07
Sergen Yalçın: "İlerleyen zamanda sonuçlar düzelir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting CP maçı öncesi, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız üç maçı da kaybettik. Buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İlk galibiyeti almak istediklerini söyleyen Yalçın, "Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız üç maçı da kaybettik. Buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Risksiz ve sağlam bir oyun oynayarak buradan istediğimizi almış şekilde dönmek istiyoruz. Zor bir maç olacak" dedi.

"Sakatlıkları bulunan oyuncularımız önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş takıma dahil olacaklar"

Sergen Yalçın, "Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Oynadığımız kulvarların en zoru ve en önemlisi Şampiyonlar Ligi. Bu kulvarda oynadığımız maçlar bizim adımıza iyi olmadı. Bölüm bölüm güzel oyunlar sergiledik. Pozisyon sonuçlandırmada sorunlar yaşadık ve basit goller yedik. Güçlü rakiplere karşı oynadık.

İyi bir kadroya sahibiz. Geniş bir kadro kurduk. Yaşadığımız sakatlık problemleri takımın ritmini bozdu. Arka arkaya iki maça aynı kadroyla çıkamadık. Oyuncular, takım ritmini bir türlü yakalayamadı. Bu durum bizim için sorun oldu. Önümüzde uzun bir süre var. Sakatlıkları bulunan oyuncularımız önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş takıma dahil olacaklar. Huzur konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün oyuncularımız karakterli, takımdaki iletişim iyi. Takımdaki güzel ortamı biraz daha çalışarak sonuçlara yansıtmamız gerekiyor. Kısa sürede bu sorunu da çözeriz diye düşünüyorum"

"İçeride yaşanan bir sorun yok"

Kadro hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Kadroda radikal bir değişiklik yapacak durumumuz yok. Beş altı oyuncumuz yarın yine yok. Bu duruma şükrediyoruz çünkü önceki maçta on iki, on üç oyuncumuz yoktu. Ciddi sakatlık problemi yaşıyoruz. Bu beklemediğimiz bir durum. Futbolda böyle durumlar var. Bazen oyuncuların performansları düşebiliyor. Motivasyon eksikliği olabiliyor. Oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor. Bunlar yaşandığında eleştiriler fazlalaşıyor. Oynadığımız oyun bir sonuç oyunu. Maç bittiğinde skor tabelasında yazanın çok önemli olduğu bir ortamdayız. Bizimle ve oyuncularla ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok, gayet iyi durumdayız. İçeride yaşanan bir sorun yok. Bizi üzen tek şey sakatlıklar. Sakatlıklar nedeniyle takım ritim bulamıyor. Radikal bir karar almayı gerektirecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi’nde olmak bizim için çok güzel"

Teknik Direktör Sergen Yalçın konuşmasının şöyle tamamladı:

Eksiklerimiz olmasına rağmen kaliteli bir takımız. İyi oyuncularımız var. İyi bir oyun ve mücadele sonunda puan veya puanlar almak istiyoruz. Sporting CP atletik oyunculardan kurulu hızlı bir takım. Kısa sürede rakip kaleye gelebiliyorlar. Yarın için korner atışlarına önlem alacağız. Umarım güzel bir maç olur.

İç sahada oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk otuz dakikalara baktığınızda daha çok pozisyon bulan tarafın biz olduğumuzu görürsünüz. Pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Öne geçebilseydik oyunlar çok daha farklı olurdu. Bundan eminim. Güçlü takımlara karşı oynuyoruz. Sonucu bulamadığınız zaman riskler oluşuyor ve pozisyon vermeye başlıyorsunuz. Basit hatalar ve atakları sonuçlandıramamak dönüşlerde gol yemenize neden oluyor. Ne kadar iyi oynarsan oyna şans faktörü de çok önemli. Risk aldığımız bölümlerde pozisyon veriyoruz. Oyunun ilk yarılarında değil yetmiş beşten sonra risk aldığımız için pozisyon veriyoruz. Oynadığımız maçlarda ilk golü atan taraf biz olsaydık oyunlar o zaman nasıl gelişecekti, o tarafı da merak ediyorum. İlerleyen zamanda bireysel performanslar da düzelir, sonuçlar da düzelir. Kimsenin şüphesi olmasın.”

Rıdvan Yılmaz: "Bu maç için iyi çalıştık"

Futbolcu Rıdvan Yılmaz ise, “Bizim için önemli bir maça çıkacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bu maç için iyi çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah galip geliriz. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocam bana şans verdiği için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Geçen sezona da iyi başlamamıştık. Sezonun devamında iyi bir ivme yakalayarak şampiyon olduk. Yine aynı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Gelecekte çıkış göstereceğimize inanıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6