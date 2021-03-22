Sergen Yalçın: Hakemden hiç memnun değiliz

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayan Beşiktaş, 1-1 lik skorla berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında futbolcularının ellerinden geleni yaptığını söylerken, "Her iki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncular koştular, çaba sarf ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Hem Fenerbahçe kalecisi engel oldu hem de oyuncularımız bunu sağlayamadı. Ozan Tufan da güzel bir gol attı."

Mücadelelerinden dolayı öğrencilerini kutlayan Yalçın, "Skor bizim için iyi de değil, kötü de değil" diyen Yalçın, "Önde olan tarafız, arayı bir puan daha açtık. Ligin final bölümü oynanacak, kolay değil. İki ağır maç oynadık, hepsi zor maçlardı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum, çok mücadele ettiler, çok koştular. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor." dedi.

''HAKEM, RAKİBİ OYUNA ORTAK ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI''

Yalçın, maçın hakemi Halil Umut Meler'i şu sözlerle eleştirdi:

"Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur."

Teknik adam, sözlerini oynanan oyundan memnun olduğunu belirterek tamamladı.