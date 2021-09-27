Sergen Yalçın: "Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Ajax maçı öncesi, Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Beşiktaş, Hollanda’nın Ajax takımı ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı öncesi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile futbolcu Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Çok ciddi sorunlar yaşadık son 10 günlük süre zarfında özellikle oyuncu anlamında zor günler geçirdik. Doğal olarak elimizdeki seçenekleri kısıtlı hale getiriyor. Tabii ki elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

"Burada mücadele etmek kolay değil"

Beşiktaş teknik direktörü Yalçın, şöyle devam etti:

“Burada mücadele etmek kolay değil, gerçekten zor. Yarınki oynanacak oyunun da zor olacağının farkındayız. İyi bir takımla oynayacağız, genç bir takımla, atletik bir takımla, çok çabuk tempoyu çok yukarı çıkarabilen bir takımla oynayacağız, bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız” dedi.

Yalçın, ”Alabileceğimiz önlemleri, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan yapabileceklerimizin en iyisini nasıl yapabiliriz, doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur" diye konuştu.

"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz"

Sakatlıklara da değinen Yalçın, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. mücadele etmek, agresif oynamak, doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz” diye konuştu.

Özyakup: "Sakatlıklarla biraz uğraştık"

Öte yandan Oğuzhan Özyakup, "Son maçta ben de hafif bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Ama genel anlamda sakatlıklarla biraz uğraştığımız doğrudur. Hocamızın da söylediği gibi bizlerle buraya gelen arkadaşlarla elimizden geleni yapacağız. İnşallah yarın da hem güzel bir mücadele hem güzel bir skorla ayrılırız" dedi.