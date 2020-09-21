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Sergen Yalçın'dan sevindiren haber!
Korona virüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.
Spor 21.09.2020, 20:42 21.09.2020, 20:43
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Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, "Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır" dedi.
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