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Sergen Yalçın'dan Ersin'e teselli

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'yla özel görüşme yaparak, genç isme moral verdi.

Spor 15.04.2021, 11:03
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Sergen Yalçın'dan Ersin'e teselli

Beşiktaş'ta teknik heyet, Ersin Destanoğlu'nun motivasyonunu yükseltmek için hamlede bulundu.

ÜZÜNTÜYÜ GERİDE BIRAKTI

Erzurumspor mücadelesinde kalesinde gördüğü hatalı gol sebebiyle 4-2'lik galibiyete rağmen maç sonunda üzgün bir görüntü veren Ersin Destanoğlu, teknik ekibin desteğiyle bu mücadeleyi geride bıraktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşme sonrası özgüveni yerine gelen 20 yaşındaki eldiven, Ankaragücü karşısında ilk 11'de olacak.

(Ensonhaber)

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