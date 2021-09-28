Sergen Yalçın'dan Ajax maçı için Beşiktaş'a sürpriz kadro

ERSİN DESTANOĞLU

Bu akşam en zor görev Ersin'e düşecek. Savunmanın maç boyunca diri kalması halinde yeteneğini gösterebilir

VALENTIN ROSIER

Savunma hattının lideri konumunda olacak. Ajax'ın hem yoğun kanat akınlarını karşılayıp hem de geriden oyun kuracak.

SERDAR SAATÇI

Beşiktaş formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Eksikleri fırsata çevirebilirse kariyer maçı olabilir.

FABRICE N'SAKALA

Bu sezonki performansı beklentilerin altında. Bu akşam sol stoperde görev yapacak. Minimum hatayla oynaması şart.

RIDVAN YILMAZ

Güçlü Ajax kanat hattı karşısında enerjisiyle etkili olmaya çalışacak. Bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmak zorunda.

SALİH UÇAN

Avrupa tecrübesi olan bir isim. Bu akşam sahaya karakter koymak zorunda. Orta alanda fark yaratma günü olabilir.

JOSEF DE SOUZA

Maça ön liberoda başlasa da stoper hattına yakın oynayacak. Merkezden gelen atakları durdurma görevi onda.

GÖKHAN TÖRE

Altay karşısındaki performansı sonrası eline önemli bir fırsat geçti. Etkili bir futbolla yeni bir sayfa açabilir.

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Hollanda futbolundan yetişen bir isim olarak atmosfere hakim. Teknik ekip, liderliğini göstermesini bekliyor.

KENAN KARAMAN

Hücum hattında skor üretme konusundaki yeteneği kısıtlı olsa da yapacağı servislerle Batshuayi'ye şans yaratabilir.

BATSHUAYI

Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta tüm yük, Batshuayi'nin sırtında olacak. Belçikalı golcü, hücum hattında ağırlığını maç boyu hissettirip takımını taşımaya çalışacak. Geri bölgeden yeterli desteği alamazsa bireysel yeteneklerini kullanmaktan başka çaresi yok.