Sergen Yalçın'dan Ajax maçı için Beşiktaş'a sürpriz kadro
Beşiktaş, bu akşam Ajax'a konuk olacak. Devler Ligi C Grubu ikinci maçına 12 eksikle çıkacak olan Kara Kartal'da, görev yapacak tümisimler, 90 dakika boyunca limitlerini zorlayacak. Takımın en önemli silahı, Batshuayi olacak.
ERSİN DESTANOĞLU
Bu akşam en zor görev Ersin'e düşecek. Savunmanın maç boyunca diri kalması halinde yeteneğini gösterebilir
VALENTIN ROSIER
Savunma hattının lideri konumunda olacak. Ajax'ın hem yoğun kanat akınlarını karşılayıp hem de geriden oyun kuracak.
SERDAR SAATÇI
Beşiktaş formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Eksikleri fırsata çevirebilirse kariyer maçı olabilir.
FABRICE N'SAKALA
Bu sezonki performansı beklentilerin altında. Bu akşam sol stoperde görev yapacak. Minimum hatayla oynaması şart.
RIDVAN YILMAZ
Güçlü Ajax kanat hattı karşısında enerjisiyle etkili olmaya çalışacak. Bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmak zorunda.
SALİH UÇAN
Avrupa tecrübesi olan bir isim. Bu akşam sahaya karakter koymak zorunda. Orta alanda fark yaratma günü olabilir.
JOSEF DE SOUZA
Maça ön liberoda başlasa da stoper hattına yakın oynayacak. Merkezden gelen atakları durdurma görevi onda.
GÖKHAN TÖRE
Altay karşısındaki performansı sonrası eline önemli bir fırsat geçti. Etkili bir futbolla yeni bir sayfa açabilir.
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Hollanda futbolundan yetişen bir isim olarak atmosfere hakim. Teknik ekip, liderliğini göstermesini bekliyor.
KENAN KARAMAN
Hücum hattında skor üretme konusundaki yeteneği kısıtlı olsa da yapacağı servislerle Batshuayi'ye şans yaratabilir.
BATSHUAYI
Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta tüm yük, Batshuayi'nin sırtında olacak. Belçikalı golcü, hücum hattında ağırlığını maç boyu hissettirip takımını taşımaya çalışacak. Geri bölgeden yeterli desteği alamazsa bireysel yeteneklerini kullanmaktan başka çaresi yok.