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Sergen Yalçın: “Bu hafta için kazanmak mümkün olmadı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, “Kazanıp hedefe yaklaşmak isterdik ama bu hafta için mümkün olamadı” dedi.

Spor 13.12.2020, 22:26
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Sergen Yalçın: “Bu hafta için kazanmak mümkün olmadı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, “Kazanıp hedefe yaklaşmak isterdik ama bu hafta için mümkün olamadı” dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı kaybettiklerini için üzgün olduklarını söyledi. Yalçın, “İki takımın da zaman zaman aldığı oyun üstünlüğüyle dengeli bir maç oldu. Oyunun ilk başlarında etkili değildik ama etkili olmamıza rağmen net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya hamlelerle başladık. İkinci yarı 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Golü bulabilseydik oyun çevirme şansımız çok yüksek olurdu ama gol bulamadık. Gol bulamayınca tabii Alanyaspor da güçlü bir takım. İyi oyunculara sahip, ofansif hatta çok önemli oyuncuları var. Skoru 2-0 yaptılar sonrasında biz bir gol atarak 2-1 yaptık. İlerleyen dakikalarda biz baskı yapmaya çalıştık ama çok sonuç vermedi. O yüzden bu haftaki müsabakada üzgünüz. Kazanıp hedefe yaklaşmak isterdik ama bu hafta için mümkün olamadı. Çalışıp tekrar eski pozisyonumuzu yakalamaya çalışacağız” diye konuştu.

“Hakem arkadaşlar maalesef bu oyunun çok uzağındalar”

Hakem hatalarına da değinen Yalçın, sürekli VAR’dan takımının aleyhine verilen penaltılar olduğunu aktardı. Yalçın, “Sürekli VAR’dan dönen pozisyonlar var. Rıdvan’ın ağzı burnu dağıldı, hakem sarı kartla geçiştirdi. Yani oyunu oynamakta çok zorlanıyoruz. Çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama hakem arkadaşlar maalesef bu oyunun çok uzağındalar. Oyunun doğallığı Türkiye’de tamamen kayboldu. VAR sistemi devreye girdikten sonra artık oyun VAR’da oturan arkadaşların kararına göre şekilleniyor oyun maalesef bunu söylemek zorundayım. Çünkü biz başka maçları da takip ediyoruz. Bizim daha lehimize verilen bir VAR karar ben daha görmedim. Herhalde bir Trabzon maçında penaltı verildi. Kasımpaşa maçında 2 yüzde yüz pozisyon var ama arkadaş VAR’a gidip bakmadı bile pozisyonlara. Kasımpaşa maçındaki pozisyonda top eline çarpıyor hakem gidip VAR’da bile değerlendirmiyor. Bu günkü maçta topu görmeye Raşit arkası dönükken top eline çarpıyor hemen VAR’dakiler çağırıyor ve zart diye penaltıyı veriyorlar. Bir takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı? Kural bu oyununda bir doğası var. Bu kadar ucuz ve bu kadar kolay penaltılar verirsen Türkiye’de maçlar çok adaletli bir şekilde cereyan etmez. Maalesef bu konuda çok sıkıntılıyız. Buradan MHK’ya sesleniyorum. Futbol hakem arkadaşlara futbolu öğretirsiniz, bu oyunun nasıl oynandığını mı öğretirsiniz, bilmiyorum neyi öğrenirsiniz ama en azından lütfen böyle maç yönetmemelerini sağlayın” açıklamasında bulundu.

“Bu şekilde olmamalı”

Bir gazetecinin kendisinin maç sırasında birçok pozisyona itiraz ettiğini sorması üzerine yanıt veren Yalçın şunları söyledi: “4’üncü hakem arkadaş sürekli bana ‘konuşma, bana itiraz etme’ diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? İtiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum, küfür etmiyorum hakeme. Peki, pozisyonlara itiraz da mı etmeyelim? Rakibe 25 tane faul verdi, 2 tane faul vermedi bize. İtiraz etmeyelim mi? Kaç tane sarı kart pozisyonu var. Larin’e gösterilen sarı kart var Fenerbahçe maçında, şimdi diyor ki sarı kart pozisyonuna ‘avantaj yok, kural öyle’ diyor bize Bize uyguladınız o kuralı, bize gösterdiniz. Burada mı o kural işlemiyor. Bize öteki maçta gayet güzel işledi o kural. Bu maçta işlemiyor o kural. Ya da kuralları öğretin bu arkadaşlara. Ya kuralları bilmiyorlar ya da yarısı biliyor yarısı bilmiyor bu kuralları ve maalesef hakemlerden çok dertliyiz, sıkıntılıyız. Kesinlikle bunun maçı kaybetmemizle alakası yok. Ama sen oyunun gidişatında hiçbir şey olmayan maçta durup dururken VAR’a gidip penaltı verirsen oyunun şekli bir anda değişir. Kazanabileceğim maçı kaybettiriyorsun sen. Benim psikolojimi düşürüyorsun, maalesef oyuncularımın motivasyonunu düşürüyorsun. Bu şekilde devam etmez. VAR’ı kaldırın yani çok önemli değil. Hiç olmazsa hakem hata yapsın. Hakem hata yaptı diyelim. Penaltıyı yanlış versin, ofsaytı kaçırsın. Oyunun bütün doğallığı gitti. Tamamen VAR’da oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli taraf biziz. Geçen yıl da başımıza geldi. Bu sene de başımıza gelmeye devam ediyor. Biz nasıl yarışmacı takım olacağız? Yani sen böyle durup dururken, hiçbir şey olmayan pozisyonlarda zart diye çağırıp penaltı noktasını gösterirsen oyunun doğallığı gitti. Doğallık falan yok. O yüzden çok dertliyiz, çok üzgünüz. Maç kaybedebiliriz, doğal. Alanyaspor da iyi bir takım. Tabii ki bizi yenebilir Alanyaspor, çok normal bir sonuç bu ama bu şekilde olmamalı.”
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