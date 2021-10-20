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Sergen Yalçın: Bu görüntü fake, şans golleri yedik

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Sporting'e 4-1 yenildi ve üçüncü haftayı da puansız kapattı. Sergen Yalçın yedikleri gollerin şans işi olduğunu belirtti ve yaşadıkları sorunları hatırlatarak "Bu görüntü fake, gerçek değil. Gerçek yakında ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Spor 20.10.2021, 09:29
Sergen Yalçın: Bu görüntü fake, şans golleri yedik

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Sporting'e 4-1 yenildi ve üçüncü haftayı da puansız kapattı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Üzgünüz. 4-1'lik bir skor. Başlamadan önce beklediğimiz bir skor değildi. Bu kulvar, zor bir kulvar. Hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar, ters takımlar. Sporting çabuk kontraya çıkan, 5'li oynayan ve geçiş oynayan bir takım"

"Çok da 4-1'lik bir maç değil. Böyle maçlar her zaman olmuyor, her zaman oynanmaz. Skoru artıracak, çevirecek birçok pozisyon yakaladık. İyi oynadık. Biraz da şans golleri. Söylenecek bir şey bulamıyorum bu maça. 4-1'lik oyun değil. Böyle skor olmaması gerekiyordu"

"Bu maç 4-1'lik maç değil. Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum. Şans çok yanlarındaydı. Atamadık. Çok basit goller yedik. Bu seviyede böyle goller yemek doğru değil. Canlı oyun, futbol bu. Hatalar oyunu, her zaman olabiliyor. Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Çok da çıkarılacak bir ders yok bence"

DERBİ SÖZLERİ

"Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Zor müsabaka. Pazartesi günü kazanıp tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz."

"GERÇEK GÖRÜNTÜ TAKIMIN NORMALE DÖNMESİYLE ORTAYA ÇIKAR"

"Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar."

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