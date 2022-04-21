Seren Ay Çetin’ın WBC gümüş kemer maçının gelirleri Ukrayna’ya gidecek

Seren Ay Çetin’in ringe çıkacağı WBC gümüş kemer maçının gelirleri Ukrayna’ya gidecek.

Türk boksör Seren Ay Çetin’in Avusturyalı Eva Voraberger ile gümüş kemer maçı için ringe çıkacağı, boksta dünyanın en büyük kemer organizasyonu olarak anılan WBC’nin (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemer maçında elde edilecek gelirlerin yüzde 50’si, Ukrayna’daki mağdurlar ve genç sporcular için bağışlanacak.

WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı’nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, İstanbul’da 13 Mayıs’ta düzenlenecek organizasyonda 53.980 kiloda Avusturyalı Golden Baby lakaplı ve 2 kere WBC dünya şampiyonu olan Eva Voraberger ile ringe çıkacak.

WBC’nin gümüş kemer maçına çıkacak ilk Türk kadın boksör olan Seren Ay Çetin’in ringe çıkacağı bu tarihi maç öncesinde, Ukrayna’da yaşanan savaşın mağdurları unutulmadı. Serdar Avcı, Seren Ay Çetin’in Eva Voraberger ile İstanbul’da oynayacağı maçta elde edilen bilet gelirlerinin yüzde 50’sinin Ukrayna’daki savaş mağdurları ve genç sporculara bağışlanacağını açıkladı.

Maça çok kısa bir süre kaldığını ifade eden Serdar Avcı, "Boksseverlere bir çağrıda bulunuyorum. O gece binlerce boksseveri salona bekliyoruz. Bilet satışından elde edilecek gelirin yüzde 50’si, Ukrayna’daki savaşzedelere, özellikle sporcu olup da şu anda spor yapamayan gençlerin faydasına bağışlanacak" diye konuştu.

Eva Voraberger ile kritik bir maça çıkacak olan Seren Ay Çetin ise her zaman savaşın karşısında olduğunu söyleyerek, "Savaş dursun, barış kazansın. Tüm dünyada barış olsun" dedi.