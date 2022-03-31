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Şeref Eroğlu: “Hedefimiz Paris Olimpiyatları’nda altın madalyalar”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye’nin Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde takım halinde ikinci olması ve en çok altın madalya kazanan ülke olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Spor 31.03.2022, 16:36
Şeref Eroğlu: “Hedefimiz Paris Olimpiyatları’nda altın madalyalar”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye’nin Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde takım halinde ikinci olması ve en çok altın madalya kazanan ülke olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci olan Türkiye Milli Güreş Takımı’nın başarısını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu basın mensuplarına değerlendirdi. Azerbaycan’ın 159 puanla birinci olmasının ardından 141 puanla Türkiye’nin ikinci olduğunu ifade eden Eroğlu, “Soner in 3-5 maçı olsaydı, bir madalya daha alsaydık uzun yıllar sonra serbest güreşte Avrupa şampiyonu olacaktık. Biz bu şampiyonada en fazla altın madalya alan ülkeyiz. 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz var. Soner’in maça çıkmadığı için bronzu gitti. Azerbaycan 7 madalya aldı ama 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronzları var. Şu anda bir numara olduk altın madalyada. Emeği geçen teknik heyetimize, hocalarımıza, sporcu kardeşlerime, doktorlarımız ve kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Bir heyecan vardı. U23 şampiyonası çok iyi geçti, çok umutlandık. Bu Avrupa Şampiyonası hem benim yönetici olarak hem Türk güreşinin temiz sayfasında ne olacak diye insanlar bekliyordu. Bu takım şampiyonaya gitsin bakalım ne oluyor demiştik. Gördünüz ne olduğunu. Seçimlerde de söyledim. Türk güreşini güreşçiler yönetsin, buralar basamak olmasın, kulağı kırıkların halinden kulağı kırıklar anlar. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar daha iyi anlaşıyor. Yeni bir takım olmaya başladık ve daha güçlü olacağız” dedi.

“Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olacağız”

Dünya Güreş Federasyonu’nda Teknik Kurul Üyesi olarak görev aldığını ve bütün maçları izlediğini ifade eden Şeref Eroğlu, “Takımlarda dağınıklık vardı. Kaybeden sporcu otele dönüyordu, yarışmayan sporcu salona gelmiyordu. Şeref Eroğlu’nun olduğu yerde hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olacağız, Türk milleti için olacağız. Biz takım halinde her zaman şampiyon oluruz. Biz de güreştik, kaybettik. Sonlar değil sonuçlar var. Spor bir yarış hali ama bütün sporcularımın aynı anda formda olması mümkün değil. Ama yenilseniz de sizden sonra gelecek arkadaşınız Türk devletini temsil ediyor. Biz ona moral olarak yardımcı olmak zorundayız. Çocuklarımız hocalarıyla oturuyorlar, kendilerinden sonra gelen maçları destekliyorlar. Bunu yavaş yavaş oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Paris Olimpiyatları’nda altın madalyalar”

Türk güreşini gençleştirmek istediklerini anlatan Eroğlu, “Bu benim olmazsa olmaz projem. Burada 4 kişi var. U23’te Avrupa Şampiyonası’nda derece alan sporcular var. Dün şampiyonu olan Feyzullah kardeşim Avrupa Şampiyonu oldu. 5 dakika sonra çantasını aldı geldi ve izin istedi. Ben de ona Türk milletini Avrupa’da sen temsil edeceksin dedim. İzin vermedim ve 20 günde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geç izin vereceğim dedim. Elvira bugün inşallah yarı final yapacak. Finale kalırsa o kadar çok mutlu olacağım ki. O zaman yöntem doğru olacak. Emre’miz var daha grekoromende. O da savaşacak. Yağmur bir maç kaybetti maalesef ama rakibi finale çıkarsa repesaja devam edecek. Geçmişle geleceği sentezlemek zorundayız güçlü gelecek adına. Biz güreş ülkesiyiz, bu memleketin ata, peygamber ve tarih sporu. Bunun da hak ettiği yerde olması için gövde gösterisi halinde olması lazım. Kurtdereli arkamda Türk milletinin şerefini, varlığını düşünürdüm dedi. Biz bunu göstermek zorundayız. Çok şükür o hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. En büyük hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Orada altın ve altın madalyalar istiyoruz. Gümüş ve bronz da olur. 2 yıl hem uzun hem kısa bir zaman. Allah’ın izniyle birlikte yüreklerimiz atarak altından kalkacağız” diye konuştu.

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