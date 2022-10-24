Serdar Saatçı, maçın başında takımını yalnız bıraktı

Beşiktaş’tan Portekiz’in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı, B Takımı’yla çıktığı AD Fafe maçının 21. dakikasında kırmızı görerek takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş’ın sezon başında kampta kadro dışı bıraktığı ve ardından Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’ya transfer olan Serdar Saatçı, bu hafta gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Serdar Saatçı, Braga B takımı ile çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Portekiz 3. Lig A Grubu 6. Tur müsabakasında Braga B takımı ile AD Fafe’nin karşılaştığı müsabakaya ilk 11’de başlayan genç futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.