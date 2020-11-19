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Serdar Özkan Bursaspor’la olan sözleşmesini feshetti

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti.

Spor 19.11.2020, 18:06
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Serdar Özkan Bursaspor’la olan sözleşmesini feshetti
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Bursaspor’da kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da bu sezon teknik heyetle yaşadığı sorunlar sonrasında kadro dışı bırakılan Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti. Alacaklarını gerekçe göstererek daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran tecrübeli futbolcu ile Bursaspor’un yolları resmen ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcunun fesih durumu TFF’nin resmi internet sitesinde de yayınladı. Yeşil beyazlı forma ile bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika forma giyen Serdar Özkan, toplamda da 12 kez sahaya çıktı. Serdar bu sürede Bursaspor adına 1 gol, 1 asist yaptı.
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