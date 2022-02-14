Serdar Dursun takımla çalışmalara başlayacak

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, yaşadığı sakatlık sonrasında özel maskeyle takımla antrenmanlara katılacak.

Fenerbahçe’nin Giresunspor ile oynadığı lig maçında elmacık kemiği kırılan ve sonrasında bir operasyon geçiren Serdar Dursun’un ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. Elmacık kemiği bölgesine platin takılmasına gerek görülmeyen Dursun’un kullanacağı özel maskeyle takımla beraber Çarşamba günü antrenmanlarda yer alacak. Ayrıca Serdar Dursun, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Slavia Prag maçında forma giyebilecek.