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Serdar Dursun: “Son 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum”

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı açıklamada, “Son 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum” dedi.

Spor 04.05.2022, 18:42
Serdar Dursun: “Son 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum”

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı açıklamada, “Son 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum” dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Serdar Dursun, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanmak için gideceklerini ifade ederek, “Özel bir maç, derbi. Kazanmak için gideceğiz. 3 maçımız kaldı. İnşallah 3’te 3 yapıp sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Son 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum”

Gelecek sene de performansının üzerine koymak istediğini aktaran Serdar, “Geçen sene gol kralı olmuştum bu sene de 1. sıralarda 14-15 gollü oyuncular var. 1 gol kaldı. 3 maç var. Ondan önce de açıklamıştım. Herkes bu seviyeye gelince gol krallığını kovalamak isteyecektir. Herkes gol kralı olmak istiyor. Tabi 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. 1. sırada bulunmak istiyorum. Bu performans seneye için yeter mi? Fenerbahçe’de her zaman üst seviye. Her zaman transfer olur forvetler gelir starlar gelir diyelim. Ben de üstüne koymak istiyorum. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Seneye bakalım ne olacak ne bitecek. Kim gelirse gelsin ben performansımı gösterip, birinci forvet olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Gol krallığında en az süre alan benim”

Sezona sakatlıkla başladığını vurgulayan Dursun, “Bu sene ben çok talihsizlikler yaşadım. Geldiğim ilk maç sakatlandım bu beni geri attı. Az oynadım. Şimdi gol krallığına da bakarsak, en az ilk 11 oynayan benim. En az dakika alan benim ilk 10 sırada. Son 2 aydan beri daha doğru dürüst ilk 11 oynuyorum. Bir forvet için ilk 11 oynamak her zaman önemlidir. Bakalım seneye ne olacak. İnşallah herkes için iyi olur” diye konuştu.

“İsmail Hoca bana güvendi”

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kendisine güvenerek ilk 11’de oynattığının altını çizen Serdar Dursun, şu ifadelere yer verdi:

“Takım olarak istediğimiz performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. İsmail Hoca geldiğinden beri şu an Avrupa’da son dönem 15-16 maçta en yüksek istikrarı yakaladık. Bana güvenerek üst üste 11 oynattı. Takımdaki çoğu oyuncu artık her hafta üstüne koyarak oynuyor. Her hafta ilk 11 oynamaya başladı. 4-3-3 sistemine döndü ben de bu sistemde pivot santrfor ya da sahte 9 olarak daha çok topla oynamama müsaade ediyordu. Bazı hocalar defansın arkasında dikili kalmanı ister. Hoca istiyor ki sürekli ön tarafta gezebilirim, kenarlara gelebilirim, pas bağlantısında yardımcı olabilirim. Benim için en önemli şey kafa olarak oynarsan top gelirse daha rahat çıkıyorsun. Hocaya da teşekkür etmek istiyorum. Bana güvendi, oynattı. Bazen olur ya 2-3 maç gol atamazsın direkt yedeğe çekilirsin. Öyle bir şansım da oldu.”

“Her maça gol atmak için çıkarım”

Daha fazla süre alması durumunda 20-22 arasında gol kaydedebileceğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Rakam olarak 14 oldu. 3 maç kaldı bakalım sezon sonu ne olacak. Ben her zaman çift hanelere ulaşmak istiyorum. 10 gol 20 gol diye söyleyemem. Her maça ben gol atmak için çıkarım. Her maça kafa olarak gol asist ile başlarım. Tabi bir rakam olarak şu an 14 daha fazla oynasaydım 20-22 olabilirdi. Kafa olarak biraz hep hayal gücüm yüksektir” diye konuştu.

“Arda inşallah kısa zamanda Avrupa’ya gider”

Sarı-lacivertli futbolcu, takım arkadaşı genç futbolcu Arda Güler hakkında da konuşarak, “Arda’yı yazdan beri tanıyorum. İlk idmanlarda gördüm. Kendini belli ediyor ister istemez. Herkes anlıyor çok değişik bir yeteneği olduğunu. Çok genç daha 17 yaşında. Bu sene oynadığı seneye göre çok müthiş işler yaptı. Çok da iyi ve temiz bir çocuk. Benim her zaman gençlere önerim; Fenerbahçe gibi camialar çok büyük. Hele Türkiye’deki genç oyuncular için böyle baskılarla oynamak zordur. İlk sene biraz daha kolaydır ama seneye Arda için nasıl olacak onu bilemem. İnşallah sakatlık bela olmadan kendini geliştirir. Kişilik olarak böyle kalır. Fenerbahçe zordur, ister istemez acayip oyuncular var. Forma rekabeti de olacak. İnşallah son maçları da iyi geçirip Avrupa’ya en kısa zamanda gider” değerlendirmesini yaptı.

“Jeneriklik goller oyuncu ve taraftarlar için iyi oluyor”

Serdar Dursun, farklı vuruşlarla goller atmayı sevdiğini dile getirerek, “Ben sürekli böyle bir şeyler denerim. Küçüklüğümden beri. Vuruş özellikleri gibi kendimi geliştirme açısından. Röveşata golleri de atmıştım önceki dönemlerde. Şu an Fenerbahçe’de acayip değişik bir golüm daha olmadı. 3 maçım var. Bir penaltı oldu, değişikti. Gol goldür, her gol önemlidir. İnşallah jeneriklik goller taraftar ve oyuncu için daha iyi oluyor” ifadelerine yer verdi.

“Genç oyuncular kendilerine güvensinler”

Kariyerinde 24 yaşından sonra bir sıçrama yaşadığını söyleyen Serdar Dursun, bu durumun genç futbolculara örnek olması gerektiğine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Zamanından bende çok video ve fotoğraflar var. 22 yaşında maçlara gelirdim 2. ligde oynuyordum. Karagümrük zamanındandı o video. Ben her zaman kendime inanmış bir oyuncuydum. 2. ligde oynuyordum ama ‘bir gün orada olacağım’ diye kendime söylüyordum. İnanıyordum ve dua ediyordum. Bu yaz böyle teklif olunca buraya geldik. Böyle bir before-after videosu çektik. Güzel oldu. Her zaman gençler veya benim gibi süper lige gelip oradan bir alt lige oradan 2. lige düşen oyuncular için bir umut kaynağıdır. Ben de öyle süreçler yaşadım. Bazı oyuncular böyle yerlerde başlar ben biraz düştüm diyelim. 24’ten sonra bir kariyer sıçraması oldu. Kazıya kazıya oldu. Kariyerime bakarsak nereden nereye geldim. İnşallah genç oyuncular için umut olur. Burada da oluyor. Oynayamıyorlar bir gidiyorlar 2.lige 3.lige ve kafaları ‘acaba bitti mi’ diye karışıyor. Herkes genç oyuncular kendilerine güvensinler. Benim kariyerim de böyle oldu."

"Yeter ki ceza sahasında topla buluşayım, sistem fark etmiyor"

Hangi sistemde daha rahat oynadığı sorulmasının ardından Serdar, "4-3-3’ün önünde oynamayı seviyorum. Sahte 9 tarzı. Bazen 10 numaraya gelip oyun kurmayı ya da kanatlara gitmeyi. 3-4-3’ün önü de güzel oluyor. Benim için en önemli şey yeter ki top öne gelsin. Yeter ki ceza sahasında topla buluşayım. Sistem fark etmiyor” yanıtını verdi.

"Süper Lig’de kariyerli oyuncular var"

Süper Lig ile ilgili de konuşan Serdar, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Lige bakarsak zor bir lig. Katı bir savunma yapılan bi lig. Bireysel oyuncu olarak yetenekli bir lig. İyi kariyerli oyuncular var. Benim için de tuhaf hiç böyle süper ligde oldu mu. Son 3 haftaya girdik. birinci 15 golde her lige bakarsak 18-20-25 civarında oluyor. Cevaplamam biraz zor. Belki ligden belki defanstan kaynaklı belki oyuncular yeteri kadar performans göstermedi."

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