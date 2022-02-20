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Serdar Dursun penaltı kullanırken ıslıklandı
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, penaltı kullanacakken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Spor 20.02.2022, 20:47
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, penaltı kullanacakken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinin 65. dakikasında Miguel Crespo ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe taraftarı, topun başına Serdar Dursun’un geldiğini görünce Arda Güler’in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Serdar Dursun tepkilerden dolayı çevresine bakarken daha sonra sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı. Bütün bu yaşananların ardından penaltıyı kullanan Dursun, 67. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.