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Serdar Dursun Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98’de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerine kattı.
Spor 15.06.2021, 18:47
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98’de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerine kattı.Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli ekiple anlaştı. Fenerbahçe Kulübü, Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına kadrosun kattı.