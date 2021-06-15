banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
Markalar güçlerini birleştirdi, birlikte dünya ile yarışacaklar
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı
Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı

Serdar Dursun Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98’de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerine kattı.

Spor 15.06.2021, 18:47
Serdar Dursun Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98’de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerine kattı.

Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli ekiple anlaştı. Fenerbahçe Kulübü, Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına kadrosun kattı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493