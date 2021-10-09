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Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı’nda Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.
Spor 09.10.2021, 12:13
A Milli Futbol Takımı’nda Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım’ın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.
Daha önceden Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.