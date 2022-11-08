Serdar Aziz: “Şu an her şey müthiş gidiyor”

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Serdar Aziz, 10 kişi kaldıktan sonra müthiş bir mücadele verdiklerini söyledi. Kulüpte çok iyi bir hava olduğuna vurgu yapan Serdar, Portekizli teknik adam Jesus’tan da övgüyle bahsetti.

Spor Toto Süper Lig’in 13. Haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Serdar Aziz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelenin zor geçeceğini bildiklerini vurgulayan Serdar, “Sivas ligimizin iyi takımlarından bir tanesi, istedikleri yerde değiller ama ligin kompakt, iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Zor olacağını biliyorduk. Nitekim ilk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Özellikle içeride taraftarımızla daha sakin daha kontrollü oynamamız gerekiyor. İkinci yarıya zaten çıkarken bursan galibiyetle döneceğimiz biliyorduk. Batshuayi’nin bir kırmızı kartı oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz Fenerbahçe olarak 10 kişi kalsak da her zaman galibiyet için iyi oynamaya çalışıyoruz. Nitekim 10 kişi kaldıktan sonra arkadaşlar bugün müthiş bir mücadele verdi. 10 kişi kalıp ne kadar iyi oynayabiliyorsak o kadar iyi oynamaya çalıştık. Mücadele ettik, golü bulduk, arkasından iyi mücadele, sonucu aldığımız için bu önemli haftada bizim için müthiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya çalışıyorum”

Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, “4 sene oldu Fenerbahçe’de. Boş işlerle uğraşmıyorum açıkçası. Ailemle zaman geçiriyorum, sahaya çıkıyorum. Sadece aklımda futbol var. Futbol tabii görsel bir oyun. İnsanlar sizden şov bekliyor ama ben onlara hiç girmedim. Her zaman herkese saygılı olmaya çalıştım. Agresif bir oyun stilim var ama her saman saygılı sahada elimden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi maçlarım her zaman olmuştur. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum takım için taraftar için, Fenerbahçe Kulübü için. Tüm arkadaşlarım gibi ben de sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ama en iyisini vermeye çalışıyoruz, en azından vicdanım her zaman rahat oluyor, olmasa da beni destekleyen taraftarlarımıza, beni bu ailenin bir parçası hissettiren taraftarlara da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha iyi olacağız inşallah” dedi.

“Kulübün hedeflerine karşılık kendimize iyi bakmamız lazım"

Kendi performansında istikrarı nasıl sağladığına ilişkin sorulan soruya yanıt veren başarılı defans oyuncusu, “Olgunluk olabilir yani yaş ilerledikçe biraz saha olgun bakabiliyorsun, doğruları daha iyi görebiliyorsun aslında. Tecrübe de böyle bir şey. Yaşanmışlıklar, yaşıyorsun görüyorsun bu sana tecrübe oluyor. Yaşımız da ilerliyor yavaş yavaş kendimize daha iyi bakmak zorundayız. Hedeflerimiz büyüyor, kulübün zaten hedefleri hiç bir zaman bitmiyor. Buna karşılık da bizim de tabii kendimize iyi bakmamız lazım. Çalışıyoruz bakalım nazar değmesin takım arkadaşlarımı da kutluyorum buradan” şeklinde konuştu.

“Jesus ile beraber çalışmak bütün oyuncular için büyük şans”

Hem ligde hem Avrupa Ligi’nde alınan başarılı sonuçlara değinen Serdar, Jesus’un Fenerbahçe’ye çok uygun bir teknik adam olduğuna vurgu yaptı. Serdar Aziz açıklamasında, “Takım olarak başarı geleceğine inanıyoruz gerçekten. Artık bu sene taraftarımız da bunu bize inanılmaz bir şekilde aşıladı. Takım arkadaşlarım inanıyor aynı şekilde UEFA’da da müthiş bir performans sergiliyoruz. Onun özgüveni var. Şimdi lider gidiyoruz. Her hafta kazanıyoruz, alışkanlık oldu. Nazar değmesin, herkes müthiş mücadele ediyor. Rotasyona gidiyoruz, oynayan oynamayan herkes en iyi mücadeleyi veriyor; bu da çok önemli. Hocamıza gelecek olursak söyleyecek çok fazla söz yok yani zaten kariyeri belli. Kariyeri çok iyi olduğu için Fenerbahçe Kulübü’ne geldi. Böyle bir kulüpte Jorge Jesus ile beraber çalışmak zaten bütün oyuncular için büyük bir şans. Onun sistemine, onun dediklerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğru bir sistemle oynuyoruz, Fenerbahçe’ye çok uygun bir antrenör olduğunu herkes biliyor, nazar değmesin böyle devam edelim” şeklinde konuştu.

“Kulüp içerisinde güzel bir hava var”

Takımda Jesus’un rotasyon yapmasına rağmen her oyuncunun iyi mücadele ettiğini söyleyen Serdar şunları söyledi: “Büyük hoca. Ama şunu söyleyebilirim; rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun zaten herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayan oyuncu müthiş bir performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu bir ortamda bunu sağlamak çok zor bir şey. Bu tabi ki iletişimle, büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyor her şey çok iyi gidiyor. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Böyle giderse inanıyoruz olacağız inşallah.”

“Milli takım vatani görev gibi”

Golcü bir defans oyuncusu kimliğine sahip olduğunu aktaran Serdar, Milli Takım ile ilgili de görüşlerini aktararak, “Aslında gol atmak istiyorum her sene atıyorum. Gol atmayı seviyorum zaten. Gol atan bir defans oyuncusuyum. Bu sene 11 maçta gol atamadım, çalışıyorum atmak istiyorum. Milli takım zaten milli bir görev bizim için. Vatani görev nasılsa, milli görev de öyle bir şey. Ne zaman davet gelirse gideriz her zaman olduğu gibi elimizden geleni yaparız” sözlerine yer verdi.