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Serbest Stil Erkek A Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası’na hazır

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara’da sürdüren Serbest Stil Erkek A Milli Güreş Takımı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Spor 23.03.2022, 10:02
Serbest Stil Erkek A Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası’na hazır

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara’da sürdüren Serbest Stil Erkek A Milli Güreş Takımı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serbest Stil Erkek A Milli Güreş Takımı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin ev sahipliğinde 29 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda sporcuların yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve A Milli Güreş Takımı teknik heyeti de yer aldı. Ankara’daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde son çalışmalarını gerçekleştiren Milliler, 26 Mart Cumartesi günü turnuvanın düzenleneceği Budapeşte’ye hareket edecek.

Eroğlu: “Türkiye güreşte söz sahibi ülkelerden birisi”

Turnuvadan madalyalarla döneceklerine olan inancının tam olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Cumartesi sabahı Serbest Kategori A Milli Takımımızın Macaristan yolculuğu başlıyor. Hazırlıklarımızın tamamına yakını bitti. Takımlarımız, teknik heyetlerimiz, görevli arkadaşlarımız belli. Şampiyonada güreş ailemizi, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Onları altın madalyayla, İstiklal Marşımız’la haberdar etmek istiyoruz. Buna gücümüz ve enerjimiz var. Biz sadece bugünün takımını değil, 2024’ün, 2028’in, hatta 2032’in temellerini atıyoruz. Tecrübeyle gençliği sentezleyerek dünümüzü ve bugünümüzü ihmal etmeden geleceğe yatırım yapacağız. Bu bir ekip ve ruh işi. Sporcularımız kendilerine tarihin yüklemiş olduğu sorumluluğun, misyonun farkındalar. Biz de farkındayız. Biz onların yanında önder olarak en sağlıklı ve başarılı şekilde mindere çıkması için elimizden geleni yapacağız. Masa başında da kaybetmeyeceğiz. Orada da çok güçlüyüz. Türkiye güreşte söz sahibi ülkelerden birisi. Geçmişimiz ve mazimiz ortada” değerlendirmesinde bulundu.

Kaleli: “Avrupa Şampiyonasına hazırız”

A Milli Takım Antrenörü Levent Kaleli de turnuvaya hazır olduklarının altını çizerek, “Çok önemli olan Yaşar Doğu Turnuvası’nın ardından en önemli sınavımız olan Avrupa Şampiyonası geldi. Çok güzel 3 kamp geçirdik. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Yaşar Doğu Turnuvası’nda da pratiğini yaptık, uygulaması da güzel geçti. Orada da aldığımız başarılar var. İnşallah Avrupa Şampiyonası’na sporcularımızı daha iyi bir şekilde hazırlayıp mindere çıkaracağız. Güzel sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz. 20 gündür som kampımızdayız. Güzel bir çalışma ortamımız var. Kampımızın sonundayız ve Avrupa Şampiyonasına hazırız” ifadelerine yer verdi.

Kılıçsallayan: “Çok iyi hazırlandık”

Erkekler 70 kilogramda mindere çıkacak olan takım kaptanı Selahattin Kılıçsallayan ise, “Ülkemi 70 kilogramda temsil edeceğim. 18 yıldır sporla uğraşıyorum. Son 9 yıldır da A Milli Takım için güreşiyorum. Kampımız çok güzel geçiyor. Bundan önce 3 kampımız ve bir güreş turnuvamız oldu. Orada kendimizi gördük. Avrupa Şampiyonası’na takım olarak çok iyi hazırlandık diyebiliriz. 57 kilodan 125 kilograma kadar herkes şampiyonaya hazır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Süleyman Atlı: “Üçüncü Avrupa şampiyonluğu için bu turnuvaya katılacağım”

Erkekler 60 kilogramda mücadele edecek Süleyman Atlı kariyerindeki üçüncü altın madalya için ter dökeceğini ifade ederek, “Yaklaşık 6 yıldır A Milli Takım’da güreşiyorum. Üçüncü Avrupa şampiyonluğu için bu turnuvaya katılacağım. Daha önceden iki Avrupa şampiyonluğum var. Üçüncüyü almak için kamplarımıza devam ediyorum. Şu an som kamptayız. İyi hazırlandık. Daha önce de kamplarımız oldu. Takım olarak ve kendi adıma bu şampiyonaya odaklandık. Önceye nazaran heyecan aşağıda ama orada gittiğimizde mutlaka heyecan olacaktır” dedi.

Aktürk: “Elimden geleni yapacağım”

Serbest stil 92 kilogram kategorisinde yarışacak Feyzullah Aktürk, “U-23’de ilk altın madalyamı kazandım. Şu anda ilk defa A Takıma gidiyorum. Burada da elimden geleni yapacağım. Takımdaki hocalarım ve büyük tecrübeli abilerim bana yardımcı oluyor. İnşallah altın madalya alıp, İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. 3 aydır kamptayız. Çok iyi şekilde hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Amacım en hafif sıklet olarak Türkiye’nin 100’üncü madalyasını almak”

Serbest stil 57 kilogramda milli formayı giyecek olan Muhammet Karavuş, “Şu anda takımın en küçüğü olarak ilk defa büyüklerde güreşeceğim. Amacım 100’üncü altın madalyayı kazanmak. Şu anda Türkiyemizin Avrupa 99 tane altın madalyası var. Amacım en hafif sıklet olarak Türkiye’nin 100’üncü madalyasını almak. Kamplarımız çok güzel geçti. 3 haftalık yoğun bir kamp programı geçirdik. Son haftamızda da dinlenmeye çekildik. 28 yıldır takım halinde şampiyonluk çıkmıyordu. Biz bunu başarabileceğimize inanıyoruz. İlk girdiğim için bende düşünce fazlalığı var. Eskilerden gelen dünya ikinciliğim, Avrupa ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Minder güreşine göre daha tecrübeliyim. Bu benim için bir dezavantaj değil. Gayet rahatım, bu rahatlığımı da inşallah maçta sergileyeceğim” açıklamasında bulundu.

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