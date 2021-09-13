Şenol Hoca'nın yeni takımı belli oldu mu? Şenol Güneş'e Başakşehir'den teklif!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyon olan, geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulan Başakşehir, 2021-2022 sezonuna da kabus gibi bir başlangıç yaptı. 4 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Turuncu-Lacivertliler, söz konusu periyotta sadece 2 gol atabildi. Yapılan transferlere rağmen beklenen performansı sergileyemeyen Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın bileti kesildi.

ŞENOL GÜNEŞ'E BAŞAKŞEHİR'DEN TEKLİF

Aykut Kocaman ile ayrılık kararı alan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, yeni hocayla ilgili girişimlerine başladı. Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızdan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'le temasa geçti.

"BİR SÜRE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORUM"

Göksel Gümüşdağ'ın takımı emanet etmek istediği Şenol Güneş ise bir süre takım çalıştırmak istemediğini belirterek başkan Gümüşdağ'ı kibar bir dille reddetti.

AYKUT KOCAMAN İLE YOLLAR AYRILACAK

Başakşehir, alternatif ismin bulunması halinde hafta arasında Aykut Kocaman'la yollarını ayırmayı planlarken, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Turuncu-Lacivertliler, söz konusu maçtan alınacak olumsuz bir sonuç halinde ise tecrübeli teknik adamla direkt ilişkisini kesecek.