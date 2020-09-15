Şenol Güneş’ten Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ATİLLA ATAMAN’I ZİYARET ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman’ı ziyaret etti.
Başkan Vekili Atilla Ataman ve Şenol Güneş, ziyaret sırasında spor başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “Trabzon’umuzun çok önemli bir değeri olan Şenol Hocamızın ziyaretinden çok mutlu olduk. Ülkemizde ve dünya çapındaki başarılarıyla adından söz ettiren hocamızla her zaman gurur duyuyoruz. Başarıları ile Türk milletinin ve özellikle de biz Trabzonluların göğsünü kabartıyor. Milli Takımımız da hocamızla büyük bir çıkış yakaladı. Şenol Hocamıza ve A Milli Futbol Takımı’na başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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