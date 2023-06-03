Şenol Güneş’ten kadroda 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında son oynadıkları Adana Demirspor müsabakasının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.

Spor 03.06.2023, 19:07
Şenol Güneş’ten kadroda 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında son oynadıkları Adana Demirspor müsabakasının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında son oynadıkları Adana Demirspor mücadelesinin 11’ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Roman Saiss, Omar Colley ve Nathan Redmond’ın yerine Necip Uysal, Welinton ve Jackson Muleka’ya şans verdi.

Kartal, Kasımpaşa’ya karşısına; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Welinton De Souza, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11’i ile çıktı.

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