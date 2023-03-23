Şenol Güneş’ten Dele Alli açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli konusunda açıklama yaparak, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli’nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı" dedi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarına Dele Ali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Dün yağmur yağdığı için Dele Alli’nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı. Özel bir durumu vardı ama ceza aynı. Çok önemli bir konu değil kendisi de biliyor zaten. Hiçbir sorunumuz yok, merak etmeyin. Taraftar da üzülmesin. O öne çıktı ama öne çıkması gereken konular başkaydı. Demek ki Türkiye’ye gündem getirmek için arada bir değişik konuları ortaya atmak lazım. Sizin için önemli olan, bizim için önemsiz olabiliyor" ifadelerini kullandı.