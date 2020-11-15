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Şenol Güneş’ten 7 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Hırvatistan karşılaşmasına göre Rusya maçının 11’inde 7 değişiklik yaptı.

Spor 15.11.2020, 20:15
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Şenol Güneş’ten 7 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Hırvatistan karşılaşmasına göre Rusya maçının 11’inde 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Rusya ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık mücadelesine göre Rusya karşısında 7 değişiklik yaptı. Hırvatistan maçında oynayan Mert Çetin ile Orkun Kökçü sakatlıkların dolayı kadrodan çıkarılırken, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz ve Deniz Türüç ise tercih edilmedi.

Ay-yıldızlılar, Rusya karşısına Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci bekledi.
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