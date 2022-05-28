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Şenol Güneş’in acı günü

A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş’in kayınvalidesi Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor 28.05.2022, 20:04
Şenol Güneş’in acı günü

A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş’in kayınvalidesi Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şenol Güneş’in eşi Semra Güneş’in annesi Leman Kamiloğlu cenazesi yarın Trabzon’un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sülüklü Asri Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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