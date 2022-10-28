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Şenol Güneş: "Tüm eksikleri bilemem, içeriden görmek lazım. Atılan gollerde üst sırada gözüksek de çok fazla da gol yediğimiz gözüküyor. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamamalıyız."
Şenol Güneş: "Tüm eksikleri bilemem, içeriden görmek lazım. Atılan gollerde üst sırada gözüksek de çok fazla da gol yediğimiz gözüküyor. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamamalıyız."
Spor 28.10.2022, 11:34
Şenol Güneş: "Tüm eksikleri bilemem, içeriden görmek lazım. Atılan gollerde üst sırada gözüksek de çok fazla da gol yediğimiz gözüküyor. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamamalıyız."