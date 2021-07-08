Şenol Güneş'ten Euro 2020 açıklaması!

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Futbolcularımız ve Türk milleti bu oyunu hak etmedi. Hepimiz çok üzgünüz. EURO 2020'de zaman zaman uyuşuk bir futbol oynadığımız doğru. Fakat herkes şunu bilsin, biz sıradan bir takım değiliz. Burada bir kayıp var ama yıkılmadık, yıkılmayacağız.

BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEĞİZ

İçimize sinmeyen bu tabloyu değiştireceğiz. Yeniden heyecan veren bir takım olacağız. Başımız dik, alnımız ak ama çok çalışacağız. Milli takım teknik direktörü olarak eleştiriler karşısında ayakta ve dik durmak zorundayım.

KULÜP TAKIMI DÜŞÜNMÜYORUM

Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Zamanı gelince görevi devredeceğim.

MAAŞ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Bir anlaşma yapmışız, 3.2 milyon Euro alıyor yazılmış. Türkiye'de kimse Euro ile maaş almıyor bir kere. Adam bana 'hırsız' diyor. TFF Başkanı bunun açıklamasını yapmış. Ben sana açıklama yapmak zorunda mıyım?"