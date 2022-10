Şenol Güneş: “Şampiyonluk dışında beklentimiz yok”

Beşiktaş’ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Şampiyonluk dışında beklentimiz yok" dedi.

Valerien Ismael’le yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı ekiple 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında şampiyonluğa ulaşan Şenol Güneş’le tekrar anlaşan siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın imza törenini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenledi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de yer aldığı imza töreninde duygularını dile getiren Şenol Güneş, sözleşmeyi imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak bu sezonki hedef hakkında konuşan Güneş, “Camia ne istiyorsa oraya gideceğiz. Şampiyonluk dışında beklenti yok. Bugün itibarıyla hedef odur. Puan eksiktir, zaman kaybedecek halde değiliz. Biz yol yapmak istiyoruz. Mazeret bulmak istemiyoruz. Şu anda eksiklerimiz var. Oyuncuların durumunu görmek lazım. Beşiktaş için sezon başında yapılan Premier Lig takımı yorumuna katılmıyorum. Orası İngiltere, burası Türkiye. Zaman zaman o ligdeki takımlarla da oynadık. Şu anda Türkiye Ligi’nde iyi takımlar var. Bu sene de çekişmeli bir yarış oluyor. Başakşehir’i Konya’yı da yarışa katıyoruz. Hepsi de renk katıyor. Biraz dinlenmiş olarak geldim. Enerjimizi boş harcamayacağız. Hedefimiz, taraftarın beklentisi yolunda yola çıkacağız. Oyunumuzu düzeltebiliriz. Sıralama sonraki iş. Şampiyonluğu isteyebilirsiniz ama istemekten çok yapmak gerekiyor. Bazen beklentileri yükseltiyoruz ve altında eziliyoruz bazen de kendimizi küçük görüp güvensizlik yaşıyoruz. Oyuncular var olan değerlerini gösteriyorsa sorun yok. İster genç oyuncu, ister yabancı, hepsi bizim için önemli ve değerli. Takıma yararı olmayan, katkı yapmayan dışarıda kalır. Bu yüzden kadroya olumsuz bir şey diyemem. Hataları var, doğrular var ama içeriye girmeden bir şey söylemek doğru değil. Bu 3 maçın ardından daha doğru bir açıklama yaparız” ifadelerini kullandı.

“Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz”

Beşiktaş’ta yaşadığı 2 şampiyonlukla takımın 3. yıldızını taktığının hatırlatılması hakkında da konuşan Şenol Güneş, “3. yıldızın bir ayağında ben de varım. Bu benim değil, bizim başarımızdı. Başkan, teknik ekip, oyuncular, taraftar, medya, bu başarının hazzını alacak. Benden sonra Sergen Yalçın’la alınan bir şampiyonluk var. Son 10 yıla bakınca herhalde en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş. Yeni bir heyecanım var. Benim de kulübün de takımın da başarıya ihtiyacı var” dedi. Yabancı kuralı konusunda “Yabancı kuralı, Türk futboluyla ilgili sorunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum. Tartışmasını yaparız o ayrı bir konu ama şu anda bir kural var ve işimiz yarışmak. Bu yarışta başarılı olacağımızı söylemek isterim” diyen Güneş, takım hakkındaki eksikler için de “Şu anda bütün eksikleri söylemek mümkün değil. İçeriye girmek gerekiyor. Sıralamaya bakmak doğru değil. Oyun, atılan ve yenilen gollere bakmak lazım. Atılan gollerde üst sıralarda takım ama çok da gol yiyor. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamak doğru değil. Nasıl bir yol gideceğimizi göreceğiz. Takımın fiziği iyi duruyor ama fiziksel durum tartışılıyor. İyi başlıyor ama kötü bitiyor. Bunların hepsini göreceğiz. Oyuncular benim gözüm kulağım. Vücudun bütün organlarının tam çalışması gerekiyor. İç sahada seyircimizin olağanüstü bir desteği var. Tüm koşullarda bunu gördük ve bunu kaybetmemek lazım. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. İsteğiyle beraber akıl kullanmada eksik kalabiliyor. Duygularıyla oynuyor, çok şey yapmak istiyor ama yapamadığında hata yapıyor. Dışarıdan bakınca konuşmak tabii ki kolay. Olumsuz değilim, oyun içinde çok başarılı işler yapan da var. Gönül ister ki Beşiktaş, Avrupa’da olsun. Bu sene tek kulvarda yarışıyor. Bunları hep göreceğiz. Benim başkanla olan dostluğum ayrı, iş ayrı. Burada bir iş ciddiyeti var. Burası aile şirketi değil” açıklamasını yaptı.

“Dele Alli, yüzde 50’sini oynasa yeter”

Takımda önde baskıyla birlikte hücuma çıkma anlayışı olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Bazen taktik çalışmalar ezbere döner. Ama bazen de bu durum kontrolü kaybetmenizi sağlayabilir. Takım bunu yapacak ama takım savunmasını da düşünecek. Bu oyuncuların iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Bazı oyuncular kendi oyununun üzerinde. Dele Alli, Tottenham’da 3 oyuncudan birisiydi. Oradaki performansın yüzde 50’si olsa bize yeter. Bu oyuncuyu nasıl kazanırız diye bakmalıyız. Çok iyi oyuncular var ama önce oyuncular kendi performansına çıkmalı. Oyuncu değişecek, değişmiyorsa gidecek, başka oyuncu gelecek. Aynı durum hocalar için de geçerli. Başkan niye transfer yapıyor. İnşallah yeni yıldızlar takarız. Güneş gelince bazen yıldızlar görünmüyor. Cumhuriyet’in 99. yılını kutlayalım, asıl güneş orada” diye konuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kendisiyle ilk temas kurduğunda yolda olduğunu söyleyen Güneş, “Yoldaydım, arabada gidiyordum. Başkan aradı ve buluşmak istedi, ben de geldim buluştum. Çalışma konusunda kararsızdım. Milli takımdan ayrıldıktan sonra uzun süre Trabzon’a gittim ve yaylalarda kaldım. Buna da alıştım. Ama sonrasında olabilecek en iyi yere geldim. Beşiktaş’ta çalışmak, başkanı tanıyorum, samimiyetimizin de işimize katkı vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle mutluyum. Kadrodaki isimlere bakarsak, geçen Muleka’yı çok beğenmiştim, zaten iyi olduğu için buraya geldi. Bütün oyuncular çok iyi. İlk geldiğimizde Mario Gomez ve Cenk vardı. İlk dönemde Cenk oynuyordu, sonra Gomez oynamaya başladı. Sonrasında Cenk bulduğu şansları çok iyi değerlendirdi. Bunu sağladıktan sonra sistemin önemi kalmıyor. İyi oyuncular olduğu sürece her sistemi oynarız biz” diyerek sözlerine devam etti.

“Güneş her gün yeniden doğuyor”

25 senedir bu işin içinde olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Şenol Güneş, “Güneş her gün yeniden doğuyor. Yaşam da böyle. 25 senedir bu işin içindeyim, hep aynı şeyi söylüyoruz. Beşiktaş proje yapmadan önce altyapıdan oyuncu çıkarmadı mı? Rıdvan Yılmaz kaç sene önce A takımda idmana çıktı? Gelişenler zaten yol alıyor. Şampiyonluk yarışındaki takımlarda bunlar olacaktır. Benim dönemimde Ersin ve Rıdvan, A takımda idmana çıktı. Fatih vardı, şu anda Alanyaspor’da. Beşiktaş bu oyunculara emek verdi. Şimdi yarışın içindeyiz. Pazar günü maç var ve buna hazırlanmamız gerekiyor. Eldeki oyunculardan en iyisi kimse onlarla oynayacağız. Mesela ben Berkay’ı tanımıyordum ama oynadığında beğendim. İyi oyuncu olup da kendi oyununun altında olanlar da var. Yarışı kazanmadığın zaman kimse altyapıya üstyapıya bakmıyor. Ben buradayken altyapıyı buraya getirelim demiştim. Tesis aynı tesis, o yüzden yabancılık çekmiyorum. Önemli olan heyecan. Ben bu heyecanı yaşıyorum. Bu kadro, Beşiktaş iyi olsun diye kuruldu. İyi bir oyuncu alırsınız ama iyi oynamazsa, bir şeye yaramaz. Önemli olan moral vermek değil. Tek başına bir şeye yaramaz ki. Bunun nedenine bakmak gerekiyor. Biz karşılıklı öğreten ve öğrenen bir tarzla bunu götüreceğiz. Herkesin buna ihtiyacı var. Takımda uyumlu ve olumlu oyuncular var. Ne bekledikleri önemli. Onların da benden farkı yok. Ben yöneten olarak onlar da yönetilen olarak en iyisini yapacaklar” dedi.

“Kadronun gücünü oynanan oyunda görmek lazım”

Başarısızlık durumunda sorunun nerede olduğunun arandığını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Oyuncu başaramayınca nerede sorun olduğu aranıyor. Ben de onu arayacağım. Josef de Souza’nın şampiyonluk yaşanan sezonunu hatırlayın, sonrasında ise sakatlık yaşadı. Ankaragücü deplasmanında da bir olay yaşadı, bunlar mı etkiledi kendisini? Kadronun gücünü oynanan oyunda görmek lazım. Burada mevcut bir kadro var, bunu görelim. Beklediğimiz olmazsa transfer yaparız. Benim görüşüm 8+3 değil, bunu da ekleyeyim. 11 tane yabancı oynasa yine yedekte kalacak yabancı oyuncu var. Oynamayan oyuncu mutsuz oluyor. Elimizde yerli ve yabancı çok iyi oyuncular var. Onların daha iyi olmasını bekliyoruz. Günümüzde saha avantajı var. Özellikle seyirci avantajımız var ama sadece buna bakmamak lazım. Takım güçlüyse gerisi önemli değil. Beşiktaş, Hatayspor’a kaybettiğinde neden eleştiriliyor. Ondan üstün olduğunu göstermek zorunda çünkü. Oyun önemli, oyunu değiştirmek durumundayız. Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray maçları seyahat anlamında dezavantajlı değil, seyirci anlamında fark oluyor. Bir takım her yerde herkesi yenebilmeli. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Beşiktaş oynadığı oyunu rakiplerine kabul ettirmeli. Bunu yapabilecek miyiz, göreceğiz. Ümraniyespor bizden puan almak istiyor, biz bunu biliyoruz ve ona göre bir oyun tarzı geliştireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Ceyhun’un önemli bir CV’si ve önemli ilişkileri var”

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Şenol Güneş, “İlk heyecanı şu anda hissediyorum. Aynı heyecanı statta da yaşayacağım. Zaman geçtikçe heyecan yatışıyor ve sorumluluğa dönüşüyor. Yarın Cumhuriyet’in 99. yılını kutlayacağız ve pazar günü de alacağımız galibiyetle bu coşkuyu katlamak istiyoruz. Beşiktaş taraftarının aile havası çok güzel ve beni de aileden saydıklarını görmek, beni mutlu ediyor” dedi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’yla yeni tanıştığını söyleyen Güneş, “Ceyhun’la burada tanıştım, kendisi çok seviliyor ve iyi bir CV’si var, önemli ilişkileri var. Burada az konuş, çok çalış, gerisi kolay. Kendisi benim yapacağım her şeyde bana yardımcı olacak ve bu konuda çok tecrübe kazanacağını düşünüyorum. Bu işi ne kadar iyi yaparsan yap, yine de öğreniyorsun. Benim gördüğüm, Beşiktaş baskı yapan oyun oynuyordu. Bunu ben de yaptırmak istiyorum. Biz büyük takımız, hücum da yapacağız savunma da. Ama önemli olan bunu nerede nasıl yapacağındır. Son maçı izliyorum, futbolcu bakıyor, rakip önünde ama hamle yapamıyor. Bunlar olabiliyor. Yeni bir heyecan, yeni bir coşku, yeni anlayışla hareket edeceğiz. Valerien Ismael’in yaptığı doğrular başımın üzerinde. Bizim şu anda yaptığımız şey takımı ve çalışanları toparlamak. Tüm takım olarak bu işi yürüteceğiz. Geçen zaman içinde inşallah çok başarılı bir takım ortaya çıkarırız. Buraya idari ya da teknik alabileceğimiz hocalar olabilir. Bayram hocayla daha önce de çalıştım. İhtiyaç olursa yeni bir yardımcı da getirebiliriz. Bugün idman var, benim tanıdığım ve bildiğim hocayla çıkmak avantaj diye düşündüm. Aklımda olan isimler var. Başkanla da paylaşırım bunu. Benim ihtiyacımın yanı sıra, kulübün de çalışmak istemesi önemli” dedi. Durumun aslında çok basit olduğunu ve kendilerinin eksikler ne ise onları kapatacağını söyleyen Şenol Güneş, “Durum aslında çok basit. Biz eksik neyse onu kapatacağız. Kötü gidiş vardı ki bir değişiklik oldu. Bu her takımın başına geldi ve gelecek. Bu durum işin doğasında var. İnşallah bir an evvel puanları aldıktan sonra oyunu da güçlendireceğiz. Bizim oynayacağımız oyunla alacağımız sonuçlar bütünleştiğinde beklediğimiz oluşmuş olur. Ben kendimi bu başarı için buraya adıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Çebi: “Bu gibi değişiklikler her zaman olur”

Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, bu gibi değişikliklerin her zaman olduğunu söyleyerek, “Futbol takımlarında bunlar var. Ben her zaman çalışanlarımın yanında oldum. Onlar benim için değerlidir. Hatayspor maçının ardından Valerien Ismael’in enerjisinin bitmesi ve kendisinin de bunu ifade etmesi nedeniyle, Beşiktaş’ın menfaati açısından bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya hakem hataları, medyatik baskılar, manipülasyonlar biz getirdi ve sağlıklı çalışmamıza engel oldular. Beşiktaş’ta teknik kadro üzerinde huzursuzluk oluşturuldu. Bunları tartışmanın anlamı yok. Bugünden sonra geleceği konuşmak istiyorum. Şenol hocam benim çok güvendiğim ve inandığım bir isimdir. Kendisiyle 2 şampiyonluk yaşadık. Sadece ve sadece Hatayspor maçından dönüp, Valerien hocamla vedalaştıktan sonra çarşamba günü ilk kez Şenol hocayla görüştük. Mutluyum, hayırlı olsun. Şenol hocamın başaracağına inanıyorum. Ceyhun beyin transferlerde verdiği emekler çok büyüktü. Net bir şekilde söylüyorum, Ceyhun Bey, Valerien Ismael’i tek başına getirmedi. Birçok alternatif sundu ve kararı ben verdim. Dışarıdan gelen teknik direktörlerin de saygınlığı hak ettiklerini çok önemsiyorum. Bizi sevdiğini ve bizim de kendisini sevdiğimizi söylemek istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Söz konusu Beşiktaş’ın parası olunca, elim sıkı oluyor”

Basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, “Geldiğiniz ve sizlerin vasıtasıyla Beşiktaş taraftarına ulaştığımız için teşekkür ediyoruz. Bu karşınızdaki ekip futbolla ilgileniyor ama arkada koca bir ekip var. 3 yıllık seçimle geldik, bu süre bitene kadar görevimin başında olacağım. Özellikle belirtmek istediğim konu şu, Şenol hocamın ‘Parayı çok sevmemden’ kastı şu, kendi param ve pulumu hiçbir zaman sevmedim. Ama söz konusu Beşiktaş’ın parası olunca elim biraz sıkı oluyor. Çok dikkat etmek zorunda olduğumu biliyorum. Türkiye’de bütün kulüpler ekonomik krizin içinde. Bu da sistemsiz harcamalardan kaynaklıdır. Ceyhun Kazancı hakkında konular gündeme geliyor ama kendisinin görevi belli, bugüne kadar ne yapıyorsa devam edecek. Bir sistem geldi. 5 yıllık uzun kontratlar, milyonlarca Euro’luk sözleşmeler olmamalı diyerek bir sistem getirmeye çalıştım. Ceyhun Kazancı da bu sistemin bir parçasıdır. Hocam benim değerli büyüğümdür, abimdir. Bunu herkes bilir. Ben gidene kadar bu sistemden taviz vermem. Menajer yönetici ilişkisi bitmiştir. Kulüplerin ayakta kalabilmesi için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“3 kupalı başarıyı yine yakalamak istiyoruz”

Öz kaynak düzeninin çok önemli olduğunu ifade ederek devam eden Ahmet Nur Çebi, “Öz kaynakla ilgili taviz veremeyiz. Ama hocamızın dediği gibi, bu durum sadece altyapıdan çocuk alıp A takımda oynatmak demek değildir. Öz kaynak, altyapıdaki arkadaşların, oynayabilecek arkadaşlar yetiştirmesidir. Özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Hocam Beşiktaş’ta Avrupa’da başarılı bir süreç geçirdi. 2 şampiyonluk kazandı, 3. yıldızın takılmasına vesile oldu. Biz de buradaydık. Bundan gurur duyduk. 2. başkanlık dönemimde, aileme anlatabileceğim önemli anılar yaşadık. Sergen hocam döneminde aldığımız 3 kupalı dönemi bu dönem de yaşamak istiyoruz. Bu 3 kupayı birkaç kez daha kazanmak, hedeflerimiz içinde. Taraftar desteği çok önemli. Taraftarın sabırlı, oyuncusunun yanında olduğu bir süreç talep ediyorum. Etraftan koparılan yaygaralara kapılmamalarını rica ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, özgür bir ülkede yaşamanın anlamı açısından çok önemli. Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyet’in ilelebet baki kalabilmesi için üzerimizdeki yükün de farkındayız. 120 yıllık bir kulüp olarak Cumhuriyet’in sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. 29 Ekim Cumartesi günü, Atatürk’ün evinde ve bizim de mabedimizin olduğu yerde, fener alayı gibi süsleyeceğimiz, Atatürk’ün 10. yıl nutkunu okuduğu bir gösteriyle kutlama yapacağız. Bütün kulüplerin Cumhuriyet’e olan bağlılığında dolayı bu törenleri tertiplediğini de biliyorum. Nerede olursak olalım, bu törenlerin içinde olmaya gayret edelim. Şenol hocama ‘hoş geldin’ diyorum. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Ceyhun Kazancı: “Toparlanarak hedefe ulaşacağız”

Şenol Güneş’in camiaya hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ise “Hocama hayırlı olsun diyorum. İnşallah büyük başarılara imza atacak. Beşiktaş’ın suni tartışmalara ihtiyacı yok. Buranın konusu ben olamam. Burada bir rant dünyası var ve bazı şeylere dokununca bunlar körüklenir. Hocamla dün vakit geçirme fırsatı bulduk ve verimli bir toplantı geçirdiğimiz kanaatindeyim. Şenol hocamla inşallah uzun yıllar başarılı dönem geçireceğiz. İyi bir kadromuz var ama bu kadronun hakkı verilemedi. Şampiyonluk yarışında şu anda çok geride değiliz ve toparlanarak hedefe ulaşacağız” dedi. Kendisi hakkında çıkan “Şenol Güneş gelirse, ben onunla çalışmam” cümlesi için de konuşan Kazancı, “Bu masada şu anda birlikte oturuyoruz, bu bir cevap. Ben Şenol hocayla daha önce tanışmamıştım. Maalesef kullanılan cümle bir tehdit cümlesi ve bunu söylemek benim haddime değil. Benim böyle bir cümle kullanmam mümkün değil. İnşallah Şenol hocamla şampiyonluklara ulaşacağız” dedi. Sözleşmenin imzalanması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından basın toplantısı tamamlandı.