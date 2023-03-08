Şenol Güneş: "Önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kalan tüm maçlarını kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Ankaragücü maçı ile yükselen bir grafikleri olduğunu vurgulayarak, “Ankaragücü’nü yendik ama her şey bitmedi. Daha yeni başlıyor. Ankaragücü maçında daha çok olumlu işler yaptık. Son 3 maçtan daha fazla pozisyona girdik. Olumlu işlerin olması artılarımızdı. Eksiklerimizi konuştuk. Takımın yükselen bir değer olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz”

Başakşehir maçı ile kalan tüm maçlarını kazanmak istediklerinin altını çizen Güneş, “Fiziksel, zihinsel gelişim çok önemli takımda. Geldiğimiz döneme göre daha iyi durumdayız. Fiziksel olarak yükselişimiz var. Transferler de buna bağlı olarak yapıldı. Takımın durumundan, puandan memnun değiliz. Puan olarak ortalamanın gerisindeyiz. Önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Başakşehir maçı var. Başakşehir de olumlu sonuçlar aldı. Umarım Avrupa’da da güzel sonuçlar alırlar” ifadelerini kullandı.

“Ghezzal idmana çıkıyor, değerlendireceğiz”

Başakşehir maçı öncesi tek eksiğin cezalı Welinton olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Sakatımız yok. Cezalımız Welinton var. Başka eksiğimiz yok. Ghezzal geçen hafta risk vardı. Bu hafta daha az risk var. İdmana çıkıyor. Gelişmelere göre değerlendireceğiz” diye konuştu.

“N’koudou’nun gitmesinden yanayız”

N’koudou’nun kadroda yer alma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çeken Güneş, “Elimizdeki tüm oyunculardan 11 yapacağız. Hem kulüp için hem oyuncu için hem Adana Demirspor için en iyisinin o olacağını düşünüyorduk. İdmana çıkar ama takımın dışında kalacak. Geriden gelip takımı yakalarsa tekrar bakarız. 26 oyuncu var. Sene sonunda olmayacağı görünüyor. Olanı saklamak doğru değil. Gitmesinin kendisine yararı var. Kötü bir oyuncu değil. Biz de katkı beklemediğimiz için gitmesinden yanayız. Kadroya girme oranı düşük. Buna benzer başka oyuncular da var. Bu hafta çıkacağımız kadroya bakacağız. Gitmesi muhtemel oyuncuların da önünü açmak lazım. Mümkün olduğunca bize ait oyuncularla devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Şenol Güneş, Cenk Tosun’a da herhangi bir teklif olmadığını belirten Güneş, Tosun’un takımda kalmak istediğini aktardı.

“Sezon içinde yapılan her iş hatadır”

Spor Toto Süper Lig’de sezon sonu play-off oynatılması tartışmalarıyla ilgili Güneş, şu ifadelere yer verdi:

“Play-off puan silmek puan kazandırmak daha önce planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Olağanüstü durum olduğu için anlayışla karşılıyoruz. Ortak çalışmayla ortak karar alındığı zaman fikirler dinlenip karar alınmalıydı. Ne karar alınırsa saygı duyarız. Alelacele alınan karar tartışılmalıdır. Bu gelecek için de tartışmalıdır. Yeni fikirler de tartışılacak. O gün bu fikirler ortak şekilde fikri alınabilirdi. En az hatayla bir karar alınabilirdi. Play-off transferler ekonomik yapılanmalar gibi konularda dağınıklık oldu. Başarısızlıkta herkes mazeret arayacak. Bunu suçlama olarak söylemiyorum. Katılıyorum ama doğrusu o mudur evet diyemiyorum. Öyle puan istemiyoruz biz. Tartışmanın ortak yapılması ve kararın ortak alınmasında yarar var.”

“Bizden milli takıma alınan her oyuncudan gurur duyarız”

Kaleci Mert Günok’un performansının artarak devam ettiğini vurgulayan Şenol Güneş, milli takım aday kadrosuna seçilmesi durumunda her oyuncusuyla gurur duyacağını söyleyerek, “Milli takım antrenörü Türkiye’yi temsilen oyuncu seçme hakkı var. Alsa da almasa da saygı duyarız. Hocanın kararına saygı duyarım. Mert de diğer Türk oyuncular da gayet iyi görünüyorlar. O da seçim yapacak. Maç sonucu almak için Uğurcan, Altay ve Sinan da alındı. Bir sürü kaleci var. Yeni kaleciler geliyor. Bizden alınan her oyuncudan gurur duyarız. Bu Mert için de geçerli. Hocaya o konuda eleştiri getirilmesini doğru bulmam” değerlendirmesini yaptı.

“Kuntz ile uygun olduğunda görüşürüm”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un kendisiyle görüşme yapması yönünde gelen soruya Güneş, şu yanıtı verdi:

“Antalya maçı sonrası bu hafta olmaz dedim Biz görüşmeden kaçmayız. Spekülasyonu doğru bulmuyorum. Uygun oldukları zaman ben de konuşurum. Niye konuşmayayım.”

“Şampiyonluk için her şeyi söyleyecek güçlü kadro kurmak lazım”

Gelecek sezon yapacakları kadro planlamasına değinen Şenol Güneş, “Elimizde mukavelesi devam eden oyuncular var. Yeni aldıklarımız var. Maxim bize geçici olarak geldi. Bunlar içinden en iyisini sahaya sürüp maç kazanmamız lazım. Bu hafta oynamayan Rosier, Ghezzal ve Saiss gibi oyuncular var. Bunlar da bizim oyuncularımız. Bunları da değerlendirerek bakmak lazım. Elimizde bir kadro var. Bunların hepsi iyi oyuncular. İyi verim alabilmek önemli. Sezon başından beri benle ya da Valerien ile beklenen sonuçlar alınmadığı için moralsizlikler oldu. Takımı kulübü taşıyan zaten burada kalmalı. Hiçbir oyuncuya peşin hükmüm yok. İyi olarak gördüğümü oynatırım. Şans bulan oyuncu iyiyse devam eder. Bu kadroyu oluşturabilirsek şampiyonluk için her şeyi söyleyecek güçlü kadro kurmak lazım” açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili mesaj vererek, “Kadınlarımızın bugününü kutlarken bugünü verip 364 günü biz kullanırsak doğru yapmayız. Haklarını arayan kadınları rahmetle anıyorum” dedi.