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Şenol Güneş, Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçında!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir’in sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

Spor 15.08.2021, 19:50
Şenol Güneş, Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçında!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir’in sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

Süper Lig’in ilk haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile müsabakayı izliyor.
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