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Şenol Güneş: "İşin sorumlusu benim. Futbolcular benim gözüm, kulağım olacak. Tüm vücudun iyi çalışması gerekiyor. Beyin hepsini yönetiyor, ben beyin olmak istiyorum. Orkestra şefi ben olacağım. Başarısızlık da benim olacak."
Şenol Güneş: "İşin sorumlusu benim. Futbolcular benim gözüm, kulağım olacak. Tüm vücudun iyi çalışması gerekiyor. Beyin hepsini yönetiyor, ben beyin olmak istiyorum. Orkestra şefi ben olacağım. Başarısızlık da benim olacak."
Spor 28.10.2022, 11:37
Şenol Güneş: "İşin sorumlusu benim. Futbolcular benim gözüm, kulağım olacak. Tüm vücudun iyi çalışması gerekiyor. Beyin hepsini yönetiyor, ben beyin olmak istiyorum. Orkestra şefi ben olacağım. Başarısızlık da benim olacak."