Şenol Güneş: "İşin sorumlusu benim. Futbolcular benim gözüm, kulağım olacak. Tüm vücudun iyi çalışması gerekiyor. Beyin hepsini yönetiyor, ben beyin olmak istiyorum. Orkestra şefi ben olacağım. Başarısızlık da benim olacak."