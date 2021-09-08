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Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedilirse alacağı tazminat olay oldu

6-1'lik ağır Hollanda hezimeti sonrası gözler, TFF ve Şenol Güneş'in alacağı karara çevrildi. Deneyimli teknik direktörün görevine son verilmesi halinde 52.5 milyon liralık bir tazminat yükü oluşacak.

Spor 08.09.2021, 13:00
Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedilirse alacağı tazminat olay oldu

EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyetin ardından 2022 Dünya Kupası elemelerindeki kötü oyun ve son olarak 6-1'lik Hollanda hezimeti sonrası gözler, Şenol Güneş'e çevrildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN VEDASI GÜNDEMDE

Spor otoriteleri ve kamuoyu, Şenol Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması gerektiği konusunda hemfikir olmuş durumda. Ancak, Şenol Güneş'in mi görevini bırakacağı yoksa TFF'nin mi fesih yoluna gideceği konusunda belirsizlik hakim...

Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan 69 yaşındaki teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.

52.5 MİLYON LİRA

Şenol Güneş'in TFF'den aldığı aylık miktar 266 bin euro. Federasyonun fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası yükselen istifa sorusuna karşılık olarak 8 Temmuz 2021'deki basın toplantısında, "İstifa etmeyi düşündüm, konuştum, tartıştım. Göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

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