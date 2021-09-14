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Şenol Güneş'in ardından A Milli Takıma yabancı hoca geliyor!

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü de belli oldu. Beşiktaş'ın eski futbolcusu A Milli Takım'ın başına geliyor.

Spor 14.09.2021, 14:33
Şenol Güneş'in ardından A Milli Takıma yabancı hoca geliyor!

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Futbol federasyonu, Alman teknik adam ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamayı yapacak.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan federasyon yetkilileri, Stefan Kuntz isminde karar kıldı.

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop’un kararı ile başlayan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

İstanbul’a gelen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile anlaşan futbol federasyonu, Hamit Altıntop’un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.

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