Şenol Güneş: “Hücum zenginliğimiz çoğaldığında daha iyi takım olacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha akıcı oynamaları gerektiğini aktararak, hücum zenginliği çoğaldığında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan deprem felaketinin etkilerini yaşadıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, “Büyük felaketin etkilerini halâ yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Fiziksel olarak da, psikolojik olarak da etkiler devam edecek görünüyor. Ekonomik olarak da yardım yapmak durumundayız. Aynı zamanda sosyal olarak da çocuklara destek olmak durumundayız. Bugün buraya gelen çocuklarımızla birlikte olacağız, onları sahada oynarken görmek ayrıca mutluluk verici. Kaybettiklerimizi tekrardan rahmetle anıyoruz. Bugün itibarıyla çocukların arasında bizimkiler de olabilirdi. Yaşayanlara nasıl destek oluruz bunu yapamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, kulüp olarak da, başkan önderliğinde kampanya başlattı. Okul projesi faaliyetleri başladı. Biz de, oyuncular ve taraftar olarak da destek olmamız gerekiyor. ‘Bırakmam’ yazıp 1903’e gönderip destek olunabiliyor. İnşallah bizde uygun bir zamanda oraya gidip, çocukları ve depremzedeleri ziyaret etme fırsatı bulabiliriz” dedi.

“Hücum zenginliğimiz de çoğaldığında daha iyi olacak”

Ligde son oynanan ve sahadan galibiyetle ayrıldıkları Başakşehir maçıyla değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Deprem felaketi sonrası bundan etkilenen kulüpler, oyuncular ve toplumlar var bizde bu arada işimizi de yapmaya çalışıyoruz. İşimizi yaparken, hayat devam ettiği için, moralsizliği, üzüntüyü azaltmak için bütün faaliyetlerin, sosyalleşmenin devam etmesinden yanayım. Aynı zamanda okullarında açık olmasını isterim. Çünkü bu çocuklar burada oynarken akıllarına başka hiçbir şey gelmiyor. Öbür türlü eve hapsederseniz, sürekli onu gösterirseniz psikolojik bir travma geçirebilir. Travma deyince aklıma doktorlarımız geldi, doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nda buradan kutluyorum. Onlara da destek olalım. Pandemi, hasta, deprem olduğu zaman aklımıza gelmesin, onlarda bizden biri. Olağanüstü çalışıyorlar. Oyun olarak da biz bir süreçten geçiyoruz. Tabii sıralama önemli, Beşiktaş ismi şampiyonluğa oynar. Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Benim dönemin öncesi veya sonrası yok. Daha iyi bir takım olarak iyi oyun oynamak durumundayız. Oynadığımız oyun akılcıydı, çok basit top kayıplarıyla rakibimizi de oyuna ortak etti. Analiz yaparken de gördüm, bir tane pozisyon var. Kafayla bıraktığımızda etkili geldiği pozisyon, bir de duran topta Mert’in çıkardığı; onun dışında pozisyon vermedik. 4-5 pozisyonu son bölümde bulduk, ilk yarıda daha az pozisyon bulduk. Tabii oyunu akılcı oynayıp daha akıcı bir oyun haline getirmemiz gerekiyordu. O da son bölümde hücuma çıkarken pas yüzdemizi arttırmakla olur. Bunu da yaptığımız zaman daha iyi bir takım oluruz. Takım savunması ile birlikte rakibi karşımıza alarak oynamamız daha iyiye gidiyor. Şimdi hücum zenginliğimiz de çoğaldığında daha iyi olacak diye düşünüyorum. Maçlar enteresan oluyor. 5 maç sonunda Karagümrük, Sivas ve Antalya’ya 7 puan kaybettik, 2 puan aldık. Aynı Sivas İstanbulspor’dan 3 tane yedi. Ankaragücü ve Başakşehir maçlarından 6 puan aldık, daha zor maç görünmesine rağmen. 3 tane daha rahat görünen maçta da 2 puan aldık. Maç bittikten sonra üzülmek yerine, maçtan önce iyi düşünmeliyiz. İstanbulspor iyi bir takım. Kontra atağa iyi çıkıyorlar, topu iyi kullanıyorlar. Genç takım, koşan takım kolay maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda oynanan maçta onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım sahamızda seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta eksikler hakkında son durum

Takımdaki sakatlıklar ilgili bilgiler veren Güneş, “Tayyip bugün yarın idmana çıkmayabilir. Onun darbe gibi görünen bir durumu var. Yarın öbür günü beklemek durumundayız. Colley ve Utku hasta. Yorgunluk olarak Onur’un vardı. Bugün zaten maç oynayanları erken çıkartıp, oynamayanlarla devam edeceğiz. Ama ana bölümde hepsi beraber idmanda olacaklar. Ghezzal’ın durumu ve Colley’in de hastalığı var. Başka da ciddi durum görünmüyor” diye konuştu.

“Rekabet, gelecek yılları da kurtarır”

Siyah-beyazlıların kadro derinliğiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Omar Colley ve Saiss de kaliteli oyuncu. Şu an oynamadı diye kenara atılacak oyuncu değiller. Rekabetin daha üst noktaya çıkacağı bir seviye oluşturabilirsek, bu sadece bu yılı değil, gelecek yılları da kurtarır. Sağ tarafta Rosier ve Onur var. Stoperde sağ ayaklı Tayyip, Welinton var. Sol ayaklı Saiss var, Colley var. Fazlalık var, rekabet var. Orta sahada topu tutmamız, rakibe hücum etmemiz de, rakibin gelmesini engelliyor. Bu maçta daha fazla pozisyon üretebildik. İlk başta çok gol yiyen bir takımdık, şimdi az gol yiyen bir takıma geldik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp hem gol yemememiz lazım. Daha doğrusu 3 puan lazım. 3 puan alınca her şey iyi” değerlendirmesinde bulundu.

“Milli ara sonrası süreç kolay değil”

Medipol Başakşehir’e karşı alınan galibiyette takımın ikili averajda üstünlük sağladığı hatırlatılan Şenol Güneş, soruya şu yanıtı verdi: “Bu haftayı bir aşalım, sonra milli ara gelecek. Döndüğümüz zaman Fenerbahçe maçı var ki o maça bakarsak, Giresun ve Trabzon’la devam eden yeni maçlar başlayacak. Hiçbiri kolay değil.”

“A Milli Takım, hepimizin takımı”

Mart ayında oynanacak Avrupa Şampiyonası Eleme maçları öncesi aday kadroya çağrılması düşünülen isimler hakkında görüşünü aktaran Güneş, “Bütün Türk oyuncular hazır. Ama bu yetmiyor, hocalar çağıracak. Milli takım hocaları çağırır-çağırmaz saygı duyarız. Nihayetinde milli takımda bir sürü oyuncu aday. Hoca da bunları hepsini alamaz. Bir kadro yapacak, onların alacağı kadro en iyisi olacağını düşünüyorum. Kendilerine de başarılar diliyorum. Hepimizin milli takımı. Biz burada oyuncuların performanslarını ne kadar iyi tutarsak, oraya da iyi yansır. Takımda görünüyor ki yerli-yabancı baya oyuncu gidecek, 12-13 oyuncumuz kalabilir” şeklinde konuştu.

Milli arada hazırlık maçı yapma planları hakkında bilgi veren Güneş, “Bu boşlukta Ümraniyespor ile Pazar günü hazırlık maçı yapacağız. Daha önce Azerbaycan takımı ile görüşüyorduk. Tarihi tam netleşmedi, 21-24 Mart arası dedik. Onun dışında boş haftalarda Giresun ve Başakşehir görünüyor” dedi.

“Kararlar değişebilir”

Play-off tartışmaları ile ilgili yorum yapan Güneş, federasyonun verdiği kararlar değişebilir diyerek şunları söyledi: “Play-off konusunda beklentim yok, sadece görüşümü söylüyorum. Tartışma yapılabilir. Kararları da değişebilir, çünkü daha önce değiştiğini gördüm. Ne zaman değişmedi ki kararlar? Belki yarın öbür gün kararlar değişebilir. İstekleriniz olabilir, temennileriniz olabilir ama şartlara göre değişimler olabilir. Ama burada çıkıp kavga yapmak değil. Beşiktaş’a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz. Gaziantep maçındaki kırmızı kartı gösterirken, başka maçı göstermediler. Karar verildi, ama karar değiştirildi. Bütün maçlar verilseydi. Biz kötü niyet ararsak, buluruz.”