Şenol Güneş: "Hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç’in güçlü ve yetenekli bir takım olduğunu, İspanya’ya mutlu geldiklerini ve mutlu dönmek istediklerini söyleyerek, "Hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki ikinci maçında yarın saat 20.00’de İspanya’nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu’nda Norveç ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gruptaki ikinci maçımızı Norveç’le Malaga’da oynayacağız. Bizim için İstanbul’daki maçtan sonra buraya gelmek, iklim olarak farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. İnsanlar plajlarda insanları görüyoruz, denizde tatil yapıyorlar. Bir gün önce de Olimpiyat’ta kar yağıyordu. Güçlü bir takımla oynayacağız. Norveç güçlü bir takım. Norveç’in son yıllarda yükselen bir değeri var. Genç, çok yetenekli, dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Takım oyununu iyi oynuyorlar, fizik gücünü iyi kullanıyorlar. Hücumdaki oyuncularının bireysel özellikleriyle sonuç alabilecek bir takım. Kıran kırana maç olacaktır. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da o kadar önemli olacak. Hollanda galibiyeti sonrası buradan alacağımız sonuç yarıştaki avantajlarımı daha artırabilir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Zorluklarını biliyoruz. Gücümüzün var olduğunu her zaman söyledik. Bütün zorlukları aşarak bir yere geleceğiz. Yarınki müsabakaya hazırız" diye konuştu.

Norveç maçında 4 futbolcudan yararlanamayacaklarını açıklayan Güneş, "Kampın ilk gününde İrfan Can ve Nazım çıkmak zorundaydı. Daha sonra Zeki çıktı. Merih de düzelmediği için toplam 4 oyuncumuz yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var. Şartlar ne olursa olsun sahaya çıkacak oyuncularımızın yürekten ülkemizi iyi temsil edeceğini, kendilerine ait futbol değerlerini ortaya koyacağını ve ülkenin beklentisine cevap vereceğini düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz sonucu da alırız" şeklinde konuştu.

"Hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız"

Şansız bir takım olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bazen önünüze çıkan sorunlar, engeller, aştığınız zaman sizin lehinize olur. Üst üste 2 güçlü rakiple oynayacağız. Daha önce de benzer şeyleri yaşadık. Rakibimiz de Cebelitarık ile maçları olduğu için yarım saatlik yolda kampa girdi. Bizi bekliyor. Bana göre bunlar doğru şeyler değil. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Rakibimiz de daha güçsüz bir takıma karşı oynadı. Onlar da maçın ciddiyetini biliyor. Biz de hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takım düzeyinde bundan daha güzel bir olay yok"

Dünya Kupası’nın futbolun en üst organizasyonu olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Milli takım düzeyinde bundan daha güzel bir olay yok. Bu, oyuncunun, kulüplerin, ülkelerin kendisini gösterebileceği, ekonomik boyutu da olan büyük bir dünyaya gireceğiz. Burada olmak bizi çok mutlu eder. Hedefimizi bunun üzerine çizdik. Hollanda ve Norveç de bunu düşünüyor. Onlar da liderliği kovalıyor. Mutlaka Dünya Kupası’na gitmemiz gerekiyor. İnşallah başarırız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün oyuncular buna kilitlendi. Yönetim kurulu olağanüstü destek veriyor. Genel intiba olarak takımın havası çok iyi. Başından beri bir aile, takım havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Türkiye ailesinin bir ferdiyiz, onları temsil ediyoruz. Buraya umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Şartlar itibarıyla oyuncu üretebiliyoruz"

Türkiye’nin planlı bir şekilde oyuncu yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Güneş, "Avrupa’daki oyuncularımızın çoğu 4 büyüklerimizden giden isimler. Biz dışarı gönderdik. Şartlar itibarıyla oyuncu üretebiliyoruz. Daha iyi şartlarda daha iyi eğitimle yatırımları da yaparak çok sayıda, daha kaliteli ve dünya çağında oyuncular hazırlamak lazım. Şu halimizle de bir işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sürdürülebilir olması için ilkeleri, prensipleri ve planları birlikte ortaya koyup, biraz zahmetli bir yatırım yapmamız gerekiyor. Zaman ve sabır çok önemli. Aklı ön plana koyarak üretim yapacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız da profesyonellik olarak gayet iyiler. Aldığım oyuncular karakter ve yetenek olarak iyiler" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımızın hiçbir şeyden etkilenmeden işlerini iyi yapmasını bekliyorum"

Pandemi döneminde olduklarını, bunun yanında futbolcu sorunları, UEFA’nın koyduğu şartlar ve ona bağlı sorunlar ve ülkelerin koyduğu kurallar olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Norveç’in buraya gelme sebebi, kendi ülkesinin devlet buna izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlup olmuştu, şimdi tam tersine avantaj verdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonraki maçlarımızı Kazakistan’a alacağız ki oraya gelsinler. Bütün uygulamalarda bize sorunlar çıkartılıyor. Diğer takımlar için de çıkabilir. Oyuncularımızın hiçbir şeyden etkilenmeden işlerini iyi yapmasını bekliyorum. Hiçbir mazeret bizi engellemeyecek. Çok çalışacağız" dedi.

"Kulüplerinde oynayan ve milli takıma gelebilecek kaleciler de var"

Kaleci pozisyonunda seçeneklerin çok fazla olduğunu ve seçmek zorlanıp, zorlanmadığının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Şu anda kadroya çağırabileceğimiz genç kaleci arkadaşlarımız var. Hangisini oynatsak en iyisini yapacağını düşünüyorum. Buraya 3 değil 4 kaleci ile geldim. Aslında 3 kaleci yeterliydi. Hepsi bir bütün. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorlar. Hangisi oynuyorsa, diğerleri ona destek oluyor. Oynamayanların küskünlüğü olmuyor. Kulüplerinde oynayan ve milli takıma gelebilecek kaleciler de var. Memnunum. Bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağırdığımız kaleciyi de kampa getirmek zordu. Herkes kaç tane yiyeceğiz diye korkardı. Şimdiki kalecilerimiz hem kaleyi dolduruyor hem de kişilikleriyle güven veriyorlar. Kalecilerimiz her geçen gün iyiye gidiyorlar" diye cevap verdi.

Güneş, Fransız ekibi Lille takımının 3 oyuncu için zorluk çıkardığını ifade eden Şenol Güneş, "Dışarıya izin verilmeyeceği söyleniyordu. Orada Servet Bey UEFA ile görüştü. Başta Dışişleri Bakanımız olmak üzere, devlet erkanının çok üstün bir katkısı oldu. Oyuncularımızın gelmesine katkı yaptılar. Bu da bir problem yani" diyerek sözlerini tamamladı.