Şenol Güneş hedef tahtasında!

Sosyal medyada Şenol Güneş'e büyük tepki gösterildi. Deneyimli teknik adamın İtalya ve Galler karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadro eleştiri konusu oldu. Merih Demiral ve Yusuf'u yedek bırakıp, ikinci devrede sahaya süren Şenol Güneş'in bu hamlesi çok tartışıldı.

ŞAMPİYONAYA GÖTÜRDÜĞÜ KADRO ELEŞTİRİLİYOR

Caner Erkin, Adem Büyük, Halil Akbunar gibi sezonu formda geçiren isimleri EURO 2020'ye almayıp, Rıdvan, Abdülkadir Ömür, Enes'i tercih eden Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında bu isimlere maç kadrosunda yer vermedi. Güneş'e şampiyonaya götürdüğü kadro üstünden büyük eleştiri yapılıyor. (haberler.com)