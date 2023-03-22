Şenol Güneş: "Gelecek sezon prosedürünün bugünden açıklanması lazım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF’nin ligden düşürülecek takımlarla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, “Gelecek sezonun prosedürünün bugünden açıklanması lazım. Herkes ona göre hazırlık yapmalı” dedi.

Beşiktaş, Süper Lig’e verilen milli takım arasında hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ramazan Ayı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik direktör, milli takımlar harici eksik futbolcular hakkında bilgi vererek, “Birçok oyuncu milli takımda. Salih Uçan özel izni durumu yarın takıma katılacak. Tayyip Talha’nın sakatlığını biliyorsunuz. 7-10 gün daha devam edecek. Derbiye kadar düzelir diye umutluyuz. Rosier boğazından ameliyat oldu. Hafta sonundan itibaren takıma katılacağını düşünüyoruz. Gedson dişi sebebiyle bir ameliyat geçirdi. Cumartesi gününden sona idmanlara başlar” şeklinde konuştu.

“Dele Alli’ye ulaşamadık”

Şenol Güneş, izinli olan Dele Alli’den haber alamadıklarını ifade ederek, “İzin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi. Haber almaya çalışıyoruz. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza geçirmemiştir. Haftaya cuma günü tüm takım toplanmış olur. Derbinin pazar günü olma ihtimali var” açıklamasını yaptı.

“İstişareye ihtiyaç var”

TFF’nin ligden düşecek takımlara ilişkin aldığı kararı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren Şenol Güneş, “Bizimle konuşmadılar. Gelecek sezonun prosedürünün bugünden açıklanması lazım. Herkes ona göre hazırlık yapmalı. İstişareye ihtiyaç var. Bu kararın 1 ay sonra değişebileceğini de düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“İşimizi yapmak zorundayız”

Rakiplerinden 2 deplasman daha fazla oynayacak olması (Hatay ve Gaziantep FK) ile ilgili "Bu bir adaletsizliktir. Karara uyduk ama suçlanan olmamamız lazım. Katılmadığım yüzde 80 konu var ama buna rağmen işimizi yapmak zorundayız. Birileri kuralları bozuyor. Herkes şikayetçi. Bir sıkıntı var. Bunlar seyirciyi kaçırıyor. Üzülüyorum ama fikrimi söyleyeceğim. Kişiler devamlı müdahale etmemeli. Şu an iyi bir durum değil. Ortalık toz duman” ifadelerini kullandı.

“İyi niyetin olmadığı yerde sevgi kirlenmişse bir araya gelmeniz resim çektirmek olur”

Güneş, kulüplerin yapığı karşılıklı açıklamalarla ilgili konuşarak, "Herkes Türk futbolunu kurtarmak için yapıyor. Deprem hepimizi üzdü. Bir araya geldik. Ancak hemen kavgaya başladık. Demek ki özümüzde yanlışlık var. Dürüstlüğün açık olmamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Kavga olmasından diye özverili olmak durumundayız. Depremde zemin ve bina önemli diyorlar. Binanın da kolonları önemli. Sağlam temellerin olduğu yerde diğer sıkıntılar önemli değil. Vız gelir tırıs gider. Biz de vız gelir tırıs gider binayı yıkıyor. Futbolu darmadağın ediyor. Bunları ciddiye almıyorum. Dedikoduların ve boş konuşmaların kimseye yararı yok. Dürüst müyüz yoksa kaostan beslenmek mi istiyoruz? Bunları ayırmazsanız fırtınanın içinde boğuluruz. Samimiyetin ve iyi niyetin olmadığı bir yerde sevgi kirlenmişse ve saygı da yoksa bir araya gelmeniz resim çektirmek olur. Bu birliktelik olmaz. Tartışalım, kavga etmeyelim” diye konuştu.